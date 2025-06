Classifica WTA: Swiatek ritorna al n.4. Best ranking per Joint e Eala

Gli ultimi due tornei in programma prima di Wimbledon hanno restituito il sorriso a Iga Swiatek e acceso i riflettori su due delle giovani promesse più interessanti del circuito: Alexandra Eala e Maya Joint. Al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, vinto da Jessica Pegula, Swiatek ha ritrovato sensazioni positive: la polacca ha raggiunto la prima finale da oltre un anno, nonché la prima in carriera sull’erba. Risultato che le consente di risalire al numero 4 del ranking WTA, dopo essere scivolata fino all’ottava posizione. A Wimbledon, dove nel 2024 fu eliminata al terzo turno da Yulia Putintseva, cercherà di superare i quarti di finale, finora suo miglior risultato. Rimontare ulteriori posizioni in classifica sarà complicato, considerando che le tre atlete che la precedono non hanno molti punti in uscita: nessun punto Aryna Sabalenka, 240 punti Coco Gauff, 70 punti Jessica Pegula. Al Lexus Eastbourne Open, invece, si è imposta Maya Joint. La diciannovenne australiana ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito maggiore dopo quello di Rabat, sulla terra. L’ultima australiana a vincere sia sulla terra sia sull’erba è stata Ashleigh Barty, ma ogni parallelilsmo è, per ora, prematuro. Grazie al successo, Joint guadagna dieci posizioni e si avvicina alla top 40. Lacrime per Alexandra Eala, finalista a Eastbourne dopo aver accarezzato la vittoria. La giovane filippina, classe 2005, centra un altro risultato di rilievo in questa stagione, dopo la semifinale raggiunta a Miami, e guadagna 18 posizioni nel ranking. A fine 2024 occupava la 158ª posizione: in sei mesi ha recuperato oltre 100 posti, affermandosi come una dei prospetti più interessanti del circuito, al pari di Maya Joint. Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini è arrivata in semifinale a Bad Homburg. Una buona prestazione che, tuttavia, non le evita un lieve arretramento in classifica: perde una posizione e scivola al n.5. Come ben noto, dovrà ora fare i conti con la perdita di 1300 punti della finale raggiunta a Wimbledon nel 2024. Le proiezioni live la collocano attualmente all’ottavo posto del ranking, con Paula Badosa, Amanda Anisimova, Emma Navarro e Karolina Muchova a inseguirla dalle posizioni immediatamente dietro la sua. Riuscirà a mantenere la top10 dopo i Championships?

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 11640 2 0 Coco Gauff 19 7899 3 0 Jessica Pegula 21 6483 4 +4 Iga Swiatek 16 4943 5 -1 Jasmine Paolini 19 4806 6 -1 Qinwen Zheng 19 4803 7 0 Mirra Andreeva 19 4743 8 -2 Madison Keys 19 4484 9 0 Paula Badosa 22 3684 10 0 Emma Navarro 25 3610 11 0 Elena Rybakina 20 3456 12 +1 Amanda Anisimova 22 3200 13 +1 Elina Svitolina 16 3094 14 +1 Karolina Muchova 17 2881 15 -3 Diana Shnaider 27 2776 16 +1 Barbora Krejcikova 13 2724 17 +1 Ekaterina Alexandrova 24 2426 18 -2 Daria Kasatkina 26 2361 19 0 Liudmila Samsonova 23 2276 20 +1 Beatriz Haddad Maia 26 2189 21 -1 Jelena Ostapenko 21 2170 22 +1 Clara Tauson 24 2062 23 +1 Elise Mertens 23 1936 24 +1 Magdalena Frech 28 1821 25 -3 Donna Vekic 21 1813 26 0 Marta Kostyuk 20 1736 27 +3 Linda Noskova 21 1697 28 0 Sofia Kenin 25 1618 29 -2 Magda Linette 25 1594 30 +2 Mccartney Kessler 27 1485 31 0 Ashlyn Krueger 24 1484 32 +1 Xinyu Wang 25 1470 33 +1 Yulia Putintseva 25 1455 34 +2 Rebecca Sramkova 28 1411 35 +2 Belinda Bencic 16 1410 36 -1 Peyton Stearns 24 1386 37 +2 Olga Danilovic 21 1382 38 -9 Leylah Fernandez 25 1350 39 +1 Anna Kalinskaya 21 1342 40 -2 Emma Raducanu 18 1321 41 +10 Maya Joint 30 1319 42 0 Dayana Yastremska 22 1306 43 -2 Katie Boulter 21 1278 44 0 Anastasia Potapova 22 1261 45 0 Tatjana Maria 35 1259 46 -3 Veronika Kudermetova 26 1248 47 -1 Lulu Sun 24 1230 48 -1 Marie Bouzkova 24 1176 49 -1 Elina Avanesyan 22 1150 50 +3 Anastasia Pavlyuchenkova 16 1149

Questa è la classifica delle prime cinquanta.

In top 10, Iga Swiatek sale di quattro posti e torna al n.4. In discesa di una posizione Jasmine Paolini (n.5) e Qinwen Zheng (n.6). Scivola al n.8 Madison Keys.

In top 20, best ranking per Amanda Anisimova (+1, n.12). Perdono posizioni Diana Shnaider (-3, n.15), campionessa uscente a Bad Homburg, e Daria Kasatkina (-2, n.18), vincitrice a Eastbourne un anno. Jelena Ostapenko scivola al n.21. Torna tra le venti Beatriz Haddad Maia (+1, n.20).

In top 50, best ranking per Maya Joint (+19, n.41). Lascia per strada nove posti Leylah Fernandez (n.38), finalista a Eastbourne nel 2024. Rientra in top50 Anastasia Pavlyuchenkova (+3, n.50).

Per quanto riguarda le altre posizioni alle spalle della top50, le tre atlete che guadagnano più posti sono Alexandra Eala (+18, n.56), Victoria Azarenka (+18, n.87) e Varvara Gracheva (+19, n.92). Trenta posti in meno per Viktoriya Tomova (n.111).

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini (-1, n.5) non è l’unica in discesa. Le fa compagnia Lucia Bronzetti (-2, n.63) mentre Elisabetta Cocciaretto (+6, n.116) è in leggero miglioramento rispetto a sette giorni fa. In grande spolvero Diletta Cherubini (+46, n.397) finalista a Tauste, in Spagna.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 5 -1 Jasmine Paolini 19 4806 63 -2 Lucia Bronzetti 28 1001 116 +6 Elisabetta Cocciaretto 25 615 161 +1 Lucrezia Stefanini 27 452 183 +2 Nuria Brancaccio 26 384 188 +2 Martina Trevisan 14 371 216 +2 Giorgia Pedone 25 336 254 -2 Camilla Rosatello 26 290 279 -2 Nicole Fossa Huergo 31 261 280 0 Tyra Caterina Grant 14 260 284 +1 Sara Errani 15 253 289 -1 Silvia Ambrosio 22 247 296 0 Aurora Zantedeschi 23 238 376 0 Tatiana Pieri 21 155 381 +2 Jessica Pieri 21 153 393 0 Samira De Stefano 14 147 397 +46 Diletta Cherubini 25 143 410 -1 Matilde Paoletti 12 135 425 -2 Miriana Tona 18 127 444 -7 Federica Urgesi 24 122

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nonostante gli evidenti progressi in classifica generale, Maya Joint (n.2) e Alexandra Eala (n.3) non migliorano la loro posizione nel Next Gen ranking 2025, la classifica riservata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005. Al comando c’è sempre Mirra Andreeva.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 7 2 0 Maya Joint 2006 41 3 0 Alexandra Eala 2005 56 4 0 Iva Jovic 2007 89 5 0 Victoria Mboko 2006 97 6 0 Ella Seidel 2005 109 7 0 Sara Bejlek 2006 114 8 0 Tereza Valentova 2007 135 9 0 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 136 10 0 Linda Fruhvirtova 2005 148

RACE TO WTA FINALS

Nella Race, Iga Swiatek sale al n.3 della classifica. Fuori dalla top20, si distinguono Linda Noskova (+11, n.24) e le solite Maya Joint (+12, n.29) e Alexandra Eala (+19, n.51).