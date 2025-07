Wimbledon: Alcaraz supera un mai domo Struff. Ora Rublev agli ottavi [VIDEO]

Carlos Alcaraz e Jan-Lennard Struff divertono per 2 ore e 27 minuti il pubblico di Wimbledon, ma a sorridere alla fine è lo spagnolo: 6-1 3-6 6-3 6-4 per Carlitos che in più di qualche occasione ha zoppicato contro l’esperto tennista tedesco, reduce da un 2025 fin qui tutt’altro che esaltante.

A favorire Alcaraz, oltre alla solita classe e il talento sconfinato, sono gli scambi lunghi che mettono alle strette Struff. Il tedesco però sorprendentemente non si arrende nemmeno nell’ultimo set, anche se Carlitos dimostra di averne di più.

[2] C. Alcaraz b. J-L. Struff 6-1 3-6 6-3 6-4

1° set: super Alcaraz!

Tra il primo e il secondo turno di battuta di Carlos Alcaraz c’è una differenza clamorosa. Se all’inizio lo spagnolo mette a referto quattro servizi vincenti con la prima, successivamente Carlitos commette tre errori consecutive regalando due break point a Jan Lennard Struff. Il tedesco però non riesce a sfruttare la ghiotta occasione e subito dopo subisce anche il break. Alcaraz infatti sfrutta un doppio fallo di Struff per girare la partita e prendere il sopravvento portandosi 3-1. Come accaduto al quarto gioco, Alcaraz sfinisce Struff con un lungo ed estenuante scambio e raddoppia i break di vantaggio. A parte il terzo game, Alcaraz domina in lungo e in largo mettendo a referto un 6-1 che racconta meglio di qualsiasi altra cosa l’ottimo set giocato da Alcaraz.

2° set: Struff risponde presente, è parità

Pronti, via e Carlos Alcaraz sigla il primo break del set anche nel secondo. Ogni volta che lo scambio si allunga, lo spagnolo gestisce con grande qualità fino a collezionare un quindici alla volta. Quando sembrava tutto pronto ad un’altra frazione di dominio, Struff sorprende tutti e sfrutta un calo di attenzione di Alcaraz che lo portano a sbagliare tanto, troppo, ottenendo dunque il controbreak. Il tedesco consolida quanto ottenuto e mette pepe al match, mettendo alle strette Carlos fino a rubargli nuovamente il servizio e andando 5-3, con la possibilità di servire per il set. Si sa che Alcaraz ama le imprese e il suo punto in tuffo sembra dare il via ad un’incredibile rimonta, ma così non sarà: il tedesco esalta il pubblico di Wimbledon e pareggia il conto per quanto riguarda i set. Molto buono il dato sui punti vinti con la prima di servizio da Struff con un 15/20 che sovrasta il 53% (8 su 15) dell’avversario, reo di essere uscito in maniera troppo brutale dal match.

3° set: Alcaraz si riporta avanti, brutto avvio del tedesco

L’inizio del terzo set per Struff è un disastro con due doppi falli che spalancano la strada ad Alcaraz per il break del 2-0. Carlos sembra riemergere dopo un set decisamente sottotono che è costato caro allo spagnolo. Solamente al quinto gioco il tedesco riesce a smuovere il risultato, ma il destino di questa frazione sembra segnato in favore di Alcaraz. Il due volte campione in carica è tornato quello del primo set: implacabile a servizio, ingiocabile man mano che aumentano gli scambi e devastante quando è ora di colpire. Bravissimo lo spagnolo ad alternare potenza e precisione, rendendo il tempo infernale per Struff che può solamente controbattere come può. Alla fine Alcaraz chiude il parziale 6-3 e vola al quarto set con il punteggio di 2-1 per ciò che riguarda i set. L’impressione è che questo set possa aver tagliato le gambe a Struff che nulla ha potuto contro un Alcaraz sugli scudi.

4°: Jan-Lennard lotta, ma Alcaraz chiede

Struff è naturalmente consapevole di essersi giocato l’ultimo bonus e ora non può più sbagliare: il prossimo set vinto da Alcaraz si rivelerà decisivo. Per questo il tedesco offre tutto quello che ha, difendendo con sostanza e provando a troncare il prima possibile lo scambio, evitando così che alla lunga lo spagnolo lo sfianchi considerando la tenuta fisica completamente sbilanciata tenendo conto l’età e l’altezza. Infatti il primo game a servizio di Alcaraz è “ballerino” per Carlitos, bravo però ai vantaggi a farsi sentire in tutti i sensi. L’impressione però è che Alcaraz non abbia il comando della partita e al sesto game è costretto a salvare una palla break con un colpo di prestigio che sembra aumentare la sua tacca dell’energia. Mentre Struff colleziona ace e mette in cascina game preziosi, Alcaraz continua a soffrire e nell’ottavo gioco si trova 0-30, ma è come al solito bravo a tenere il servizio nonostante la crescita inattesa di Struff. Nel tennis però la differenza la fanno i dettagli ed è proprio qui che il tedesco viene meno sul 4-4: con i soliti doppi falli a sporcare il match e con una clamorosa volée a rete sprecata,

Alcaraz approfitta di queste imprecisioni per chiuder un game da oltre 9 minuti con un break di fondamentale importante che permette ad Alcaraz di servire per il match, una situazione troppo ghiotta per non essere sfruttata, soprattuto considerando uno Struff granitico. Ora per Alcaraz affronterà Rublev agli ottavi d finale. Per il tedesco resta un ottimo Wimbledon, iniziato con le vittorie contro Filip Misolic e Felix Auger-Aliassime, risultati ben oltre le aspettative di un 2025 che aveva visto Struff vincere due partite di fila solo una volta in 7 mesi.