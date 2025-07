Wimbledon, sul centrale presentati gli atleti ospiti del palco reale

Come ormai consuetudine dal 2012, anno in cui Londra e l’All England Club ospitarono le olimpiadi estive, il sabato ‘di mezzo’ del torneo di Wimbledon è diventato un’occasione per celebrare i più grandi sportivi britannici – e non solo – invitandoli ad assistere alle partite di giornata sul palco reale e tributando loro una cerimonia sul campo centrale prima del match che ne inaugura il programma. Quest’anno, l’omaggio è andato in scena poco prima del terzo turno tra Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez (che potrete seguire in diretta dal nostro LIVE), accompagnato da una serie di video introduttivi e un lungo applauso del pubblico per gli atleti presenti, che hanno poi preso posto nel Royal Box per seguire la giornata di tennis.

Tra i nomi più applauditi:

Sir Steve Redgrave, il leggendario canottiere, è stato accolto da un’ovazione per le sue cinque medaglie d’oro olimpiche consecutive dal 1984 al 2000, simbolo intramontabile della tradizione britannica negli sport di resistenza.

Dame Sarah Storey, atleta paralimpica da record, che ha ricevuto un caloroso tributo per le sue 19 medaglie d’oro tra nuoto e ciclismo, che ne fanno la più decorata paralimpica del Regno Unito.

Grande emozione anche per Dame Kelly Holmes, icona dell’atletica, due ori olimpici ad Atene 2004 nei 800 e 1500 metri.

Tra gli ospiti internazionali, applausi sentiti per Andy Roddick, finalista sui prati di Londra per ben tre volte e campione agli US Open 2003, e Billie Jean King, leggenda assoluta del tennis femminile, sei volte vincitrice a Wimbledon in singolare, oltre che pioniera per l’uguaglianza di genere nel tennis.

Sir Jason e Dame Laura Kenny, coppia d’oro del ciclismo britannico, sono stati celebrati per il loro impressionante medagliere: sette ori olimpici lui, cinque lei, con un contributo enorme allo sviluppo del ciclismo su pista in UK.

L’iniziativa, che unisce Wimbledon allo spirito olimpico, rappresenta il legame tra il torneo londinese e lo sport britannico, sottolineato dal grande calore del pubblico per gli atleti di casa, e lo sport in generale, in una cerimonia allegra e, con le dovute formalità, leggera.