Wimbledon: Cobolli, che carattere! Superato Cilic in quattro set, ecco i quarti di finale

Flavio Cobolli è ai quarti di finale di Wimbledon! Alla prima apparizione in un ottavo Slam, il 24enne romano ha gestito con sangue freddo le emozioni e con lo score di 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3), dopo quasi tre ore e mezza di tennis, ha superato per la terza volta in altrettanti testa a testa (questo è stato il primo al di fuori della terra battuta) il veterano croato Marin Cilic sul Court 2.

I primi due parziali sono filati via lisci per il numero 24 al mondo (con questa vittoria sale al numero 19 virtuale), che si è fatto bastare un break per parziale. Nel terzo, però, l’allievo di Vilim Visak ha cercato di reagire portandosi a casa il tie-break per poi avanzare di un break nella quarta frazione grazie a ottimi dritti. Qui Flavio è stato bravo a non farsi sopraffare dallo sconforto e, dopo aver recuperato il servizio in un lampo e con carattere, ha rimontato l’avversario nel tie-break, passando da 0-2 a 7-3. Il dritto ha tradito il numero 83 al mondo (sarà 65 dal prossimo lunedì) nella fase conclusiva dell’incontro (64 gratuiti per lui, 47 per l’azzurro). Resta il fatto che il croato ha dimostrato di avere ancora un livello molto alto e i prossimi mesi potranno solo regalargli altre soddisfazioni se continuerà di questo passo.

Cobolli, invece, sta continuando a confermare il suo ottimo livello che gli aveva regalato molte gioie nei tempi recenti, tra cui l’arrivare al quarto turno dei Championships senza aver mai perso un set. L’erba è oramai una superficie che apprezza, tanto che con la prima di servizio è riuscito a fare meglio di un ‘big server’ come Cilic, conquistando il 78% di punti con questo colpo in campo (il croato il 71%). Ma è soprattutto l’atteggiamento che ha fatto la differenza. Mai negativo, sempre concentrato e grintoso, Flavio ha dimostrato ancora una volta di avere le carte giuste per stare tra i top di questo sport. Raggiunge il suo primo quarto di finale in uno Slam e diventa il 22esimo tennista azzurro capace di un tale risultato, l’ottavo italiano in grado di farcela in quel di Wimbledon. E ora si sogna. Perché non costa nulla. Per un posto in semifinale, Novak Djokovic o Alex de Minaur.

Primo set: Cobolli sugli scudi, chiude con un serve and volley un primo parziale impeccabile

I primi due turni di servizio sono tenuti a 0 dai giocatori, che partono concentrati e ben centrati alla battuta. Il primo a mettere a segno un 15 in risposta è Cobolli nel terzo gioco. L’azzurro dapprima costringe Cilic ai vantaggi, poi, sfruttando un errore su un comodo diritto in uscita dal servizio, si guadagna la prima palla break, su cui il croato serve una prima vincente. Sul 2 a 1 anche Marin si prende il primo punto contro il servizio della testa di serie numero 22, che tiene comunque a 30. Il break mancato nel terzo gioco, arriva per Flavio sul 2 pari. Con un diritto vincente si porta a break point, anche se l’occasione sfuma a causa di un errore di rovescio in manovra. Cobolli non si lascia sfuggire l’ulteriore chance, che aggancia grazie a una risposta nei piedi dell’avversario. Il tennista romano cerca di rispondere sempre, anche sulla prima, buttando la palla oltre la rete come può. Il finalista di Wimbledon 2017 è in giornata assai negativa con il diritto e commette svariati errori su palle senza peso. Tenendo il servizio a 30, Cilic obbliga Cobolli a chiudere il set alla battuta. E con un turno ineccepibile Flavio sugella il parziale con un serve and volley molto ben giocato. Il servizio dell’azzurro ha funzionato alla perfezione, con l’83% di prime in campo e zero occasioni di break concesse.

Secondo set: Cobolli mette a segno il break da 40-0 nel settimo gioco e si porta in doppio vantaggio

La seconda frazione di gioco si apre con un buon game al servizio di Cilic, insolitamente, per questo match, non sottopressione. Sull’1 a 0, Cobolli fronteggia le prime difficoltà in battuta. Nella situazione di punteggio di 30 pari, il croato è costretto alla difesa, ma Flavio, su una palla bassa offerta dall’avversario, non riesce ad alzare il diritto, che si spenge in rete. Sul primo break point affrontato, l’azzurro gioca con coraggio, prendendo in mano lo scambio e spingendo Cilic all’errore di rovescio. Il numero 24 del mondo pare in controllo della partita e si avventura anche in qualche ottima sortita a rete e in smorzate efficienti, soprattutto contro un giocatore come il croato che è un po’ lento negli spostamenti e fatica ad avvicinarsi alla palla adeguatamente. Nel settimo gioco Flavio dimostra tutto il suo carattere battagliero: sotto per 40-0, non lascia andare il game in risposta e mette a segno tre punti consecutivi. Con una risposta profonda, propizia l’errore di Marin, che vale il quarto punto di fila e il break che rompe gli equilibri in suo favore anche in questo secondo set. Sul 5-4, Cobolli serve per portarsi avanti 2 a 0. Con grande maturità e personalità, lascia un solo 15 a Cilic e chiude con un altro 6-4.

Terzo set: Cilic alza la velocità dei suoi colpi e accorcia le distanze al tie-break

Al rientro in campo, Cilic è restio ad arrendersi e i giochi si fanno assai equilibrati. Per due turni di servizio consecutivi, nel quarto e sesto gioco, Cobolli è costretto ai vantaggi, ma risolve indenne il momento di difficoltà, mostrando una certa calma anche negli attimi più concitati della sfida. Soprattutto sul 3-2, Flavio gestisce alla perfezione un game durato più di sei minuti, quando il croato aumenta la velocità di crociera dei propri fondamentali. Salvata la battuta, l’azzurro può tentare di scardinare il servizio di Cilic e, nel settimo gioco, si porta avanti 15-30, ma non riesce a procurarsi la chance di break. Dopo la calma delle fasi centrali, nell’11esimo gioco Cobolli si ritrova 0-30, ma il croato, seppur ai vantaggi, si garantisce il tie-break. Sul 6-5, Cilic è in fase di massima spinta e si issa 15-30, ma Flavio pareggia con un ace. Arriva, tuttavia, il set point a causa di un diritto in uscita del servizio finito in corridoio. La crescita del romano sta tutta in questo punto: prima vincente al centro e 40 pari. C’è una seconda chance di set per Marin, ma mette larga la risposta di rovescio. L’azzurro, per la prima volta quest’oggi, dimostra una certa tensione e regala il terzo set point con un tentativo di smorzata terminato in rete. Cilic spreca l’occasione con l’ennesimo diritto in rete. E tie-break sia. Subito scambio di minibreak nei primi due punti. Cilic allunga sul 4-2, ma la difesa di Cobolli scardina tutte le certezze del croato, che perde il minibreak di vantaggio. Anche il diritto dell’azzurro trema e Cilic ha altri due set point a disposizione. Gli basta il primo: Cobolli commette un doppio fallo sul 6-4 ed è costretto al quarto set.

Quarto set: Cilic tradito dal dritto nel tie-break. Cobolli è ai quarti!

Dopo un toilet break per il campione degli ATP di Bucarest e Amburgo, si torna in campo e il finalista dell’edizione 2017 dei Championships si dimostra subito molto aggressivo sin dalla risposta. Si porta sul 15-30, ma qui Flavio torna a comandare gli scambi e si assicura il primo game della frazione. Il 36enne croato sbaglia poi un paio di colpi bassi in approccio verso la rete, commette un errore forzato di rovescio e concede due palle break all’azzurro. Nella prima è bravo Cilic a costruirsi il punto per poi concludere con una volée stoppata, nella seconda invece il giocatore italiano spedisce a metà rete un rovescio lungolinea. Ai vantaggi, però, si procura un’altra chance, ma anche questa volta il nativo di Medjugorje conquista il punto grazie a un errore di dritto del suo avversario. Ed è quindi presto 1-1.

Si continua seguendo la regola dei servizi, nonostante entrambi concedano sempre qualche 15 nei propri turni di battuta. Nel settimo game, infatti, il numero 24 al mondo sbaglia qualcosa in più, l’83esimo tennista ATP (ex 3) spinge di cattiveria con il dritto e arriva più volte a palla break. Le prime tre non vanno, ma nella quarta il campione del Challenger di Nottingham, e giustiziere di Jack Draper ai Championships, insiste sul rovescio di Cobolli, che finisce per sbagliare e regalare di conseguenza il break. La reazione del tennista romano, però, è immediata. Costringe lo sfidante a correre lateralmente verso il lato destro del campo, entra con carattere sulla seconda di servizio e sull’unica palla break a disposizione trova un tracciante di rovescio vincente che lascia sul posto il rivale croato. Siamo 4-4.

Sale poi facilmente sul 5-4 a suon di prime vincenti e Cilic in seguito si rifugia sul servizio al momento di battere per rimanere nell’incontro. Cobolli si assicura il tie-break recuperando da 15-30 nell’undicesimo gioco e presto si arriva al 6-6, dopo che Flavio si è portato a due punti dalla vittoria nel dodicesimo game. È subito il campione dello US Open 2014 a partire in vantaggio di un minibreak, ottenuto grazie a un rovescio sbagliato dell’azzurro. Un brutto gratuito di dritto a metà rete, però, lo restituisce subito a Cobolli, che da 0-2 passa a comandare 3-2 a seguito di altri due errori di dritto (uno non forzato, l’altro sì) dell’avversario. Si gira sul 3-3 e nel settimo punto l’ennesimo regalo di Cilic con il dritto porge a Flavio un prezioso minibreak. Due solidi punti conquistati grazie al servizio e il romano si procura tre match point filati. E qui, di nuovo, è il dritto a tradire il croato. Un suo colpo dal lato destro si stampa sul nastro. Flavio Cobolli alza le mani al cielo da vincitore. Con un successo per 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3), dopo quasi tre ore e mezza di gioco, il 24enne azzurro è ai quarti di finale a Wimbledon.