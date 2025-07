Dimitrov e la sfortuna: quinto Slam consecutivo terminato con un ritiro, non era mai successo

Ancora una volta Grigor Dimitrov arriva a un torneo con grandi speranze, ma se ne va da infortunato. Non sta trovando pace il numero 21 al mondo. L’ultimo ritiro è avvenuto a Wimbledon nel match di ottavi di finale contro Jannik Sinner, primo tennista in classifica. Avanti due set a zero, il 34enne di Haskovo ha avvertito un fastidio muscolare nel quarto gioco della terza frazione. Ma il guaio è accaduto nel punto che gli è valso il 2-2. Il bulgaro ha sferrato un ace, ma una fitta al pettorale destro lo ha portato ad accasciarsi a terra dolorante.

Subito soccorso dall’altoatesino e dai medici, Grigor è poi stato accompagnato fuori dal campo per un trattamento. Ma al ritorno nel rettangolo da gioco, dopo qualche minuto, non c’è stato più niente da fare. Dimitrov è stato costretto al ritiro ed è così uscito dal campo in lacrime tra gli applausi del pubblico inglese. “Ha giocato un tennis incredibile per due set. Non è questo il modo in cui un giocatore vorrebbe chiudere il match”, ha detto poi Sinner durante la sua conferenza stampa.

Nessuno vince in questi casi. C’è solamente un giocatore che va oltre nel tabellone a causa di uno spiacevole accaduto. Come riportato su ‘X’ da ‘Jeu, Set et Maths’, è stata infatti solamente la quarta volta nell’Era Open, la prima a Wimbledon, in cui un tennista avanti due set a zero in uno Slam è stato costretto al ritiro durante la terza frazione. Quelle cose che nessuno vuole vedere. Vince l’altro, ma perde chi si infortuna e perde anche il tennis.

📊 Pour la 4e fois depuis le début de l'ère Open, un joueur a été contraint à l'abandon en Grand Chelem alors qu'il menait 2 sets à 0.

🇫🇷 RG 1969 : Belkin 🇨🇦 vs Goven (6/4 7/5 0/3 ab.)

🇦🇺 OA 2007 : PHM 🇫🇷 vs Verdasco (7/6 6/4 6/6 ab.)

🇦🇺 OA 2012 : Darcis 🇧🇪 vs Serra (7/6 6/3 4/5… https://t.co/OFaPHEZxmW pic.twitter.com/KzK0zYC20e — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 7, 2025

Con Dimitrov in campo questa dinamica è elevata alla massima potenza. Difatti, il talento bulgaro ha alzato bandiera bianca a match in corso per il quinto Slam consecutivo. Non era mai accaduto nell’Era Open che un tennista lasciasse anzitempo cinque Major filati prima di terminare le sue partite. Wimbledon 2024, US Open 2024, Australian Open 2025, Roland Garros 2025 e infine Wimbledon 2025. Cinque ritiri, cinque mazzate fisiche e psicologiche per ‘Grisha’, che solamente poco tempo fa aveva fatto sapere quanto fosse importante per lui stare bene dal punto di vista fisico.

📊 Grigor Dimitrov 🇧🇬 devient le premier joueur à être contraint à l'abandon lors de cinq tournois du Grand Chelem consécutifs (ère Open). 🙏pic.twitter.com/yBTsEWSVEy — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 7, 2025

“Per me la cosa più importante è la parte fisica. Quando sento di poter contare su quella, allora posso passare a focalizzarmi sul resto”, aveva detto a Miami il campione delle ATP Finals 2017. Proprio il Masters 1000 della Florida era stato il suo trampolino di lancio verso la seconda giovinezza. La finale del 2024 persa con Sinner aveva ravvivato l’ardore tennistico ancora presente dentro il cuore di Grigor. Nei mesi successivi altri ottimi risultati, tra cui il quarto di finale al Roland Garros perso sempre contro Jannik (si tratta dell’ultimo Slam in cui ha perso terminando la partita), avevano restituito all’ex numero 3 al mondo lo status di top player con tanto di top ten.

Ma il divertimento è durato poco. Gli infortuni non hanno permesso a Dimitrov né di potersi giocare con regolarità le sue migliori carte, né tantomeno di poter trovare un ritmo partita consono ai suoi standard. Appena messa qualche partita sulle gambe, infatti, ecco che compariva un nuovo infortunio. A Miami, in questa stagione, tutti speravano nell’ennesima rinascita di Grigor, capace di farsi strada sino alla semifinale. Ma il corpo gli ha però fatto pagare il conto molto presto.

Dopo una stagione sul rosso europeo senza acuti, il bulgaro ha fatto le valigie a Parigi e Londra a seguito degli ennesimi ritiri. In 61 Slam giocati, Dimitrov in ben 10 occasioni ha alzato bandiera bianca a match in corso. E se restringiamo il campo ai soli Championships, su 15 partecipazioni ‘Grisha’ è stato costretto al ritiro 5 volte. Quindi, facendo un semplice calcolo, quando Dimitrov si presenta a Wimbledon una volta su tre lo saluta con un malanno fisico e con la racchetta in mano. Nessuno si merita sfortune del genere. Ma il vincitore dell’ultimo ‘Stefan Edberg Sportmanship Award’ proverà a tornare in campo ancora una volta. Perché il tennis ha bisogno di lui. E lui con il tennis ha un conto in sospeso.