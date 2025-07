Wimbledon, Andreeva pazza di Conchita Martinez: “Ringrazio il destino per averci unito”

Dietro ogni grande tennista, c’è sempre un grande coach. Non è qualcosa di dogmatico, ma ci va vicino. Se hai 18 anni e un traboccante talento da gestire, avere qualcuno nel proprio angolo che ti guida sapientemente non è un dettaglio trascurabile. Lo sa benissimo Mirra Andreeva, classe 2007, che si sta prendendo la scena in quel di Londra. La giovane russa ha liquidato Emma Navarro, con tanto di curioso siparietto dopo il match point, lasciando all’americana solo cinque game. Ai quarti di finale affronterà Belinda Bencic per proseguire la caccia al titolo. Chi sa come si vince Wimbledon è proprio la sua allenatrice, quella Conchita Martinez campionessa 1994 e di cui l’attuale allieva ha tessuto le lodi in conferenza stampa.

D. Come descriveresti l’importanza di Conchita per te e come si è evoluto il vostro rapporto tra allenatrice e giocatrice?

Mirra Andreeva: “Ovviamente per me averla come allenatrice e averla nel mio angolo è super speciale. Ringrazio il destino che ci ha uniti. Come ho detto tante volte, fin dal primo allenamento che abbiamo fatto insieme, ho sentito che lei mi capisce e che io capisco cosa vuole da me. Sì, sento che ora averla nel mio angolo, soprattutto durante questo torneo, è super speciale perché può darmi e condividere con me tanta esperienza. È una grande sostenitrice. A volte capisce anche quando sento più pressione o più tensione. A volte non ho nemmeno bisogno di dirle queste cose, perché lei se ne accorge subito. Poi parliamo e diventa tutto più facile. Avere una persona così esperta al mio fianco è super, super speciale per me”.

D. Ho appena parlato con Emma Navarro. Mi ha detto che sei un avversaria unica. Presti attenzione a chi si allena con te per non svelare i tuoi segreti, in modo che i giocatori non si abituino a giocare contro di te?

Mirra Andreeva: “No. Mi alleno con chiunque Conchita sia d’accordo e con chiunque riesca a trovare con cui allenarsi. In pratica ho un paio di giocatrici con cui di solito mi scrivo più spesso quando siamo in torneo. Di solito è Kasatkina. Ci alleniamo spesso insieme. Ultimamente ho iniziato ad allenarmi molto anche con Emma. L’ultima volta ci siamo allenate a Bod Hamburg. Sì, penso che chiunque sia d’accordo con Conchita, io mi alleno con lui. Non sono molto pignola in questo senso. Con chiunque riesca ad allenarmi, sono a posto”.

D. Ora che hai tolto Roger Federer dalla lista delle celebrità che vorresti ti vedessero giocare, chi è il prossimo?

Mirra Andreeva: “Credo che Andrew Garfield fosse qui. Non so se fosse qui per il nostro match oggi, ma penso che forse stesse guardando Novak Djokovic e Alex De Minaur. O forse era il giorno prima. Mi piace come persona e come attore. Ho già detto più volte che ammiro Ryan Gosling ovviamente per il suo aspetto ma anche come recita nei film. Mi piace come persona. Forse anche Emma Stone e Lily Colllins. Ci sono tante persone che potrei nominare, penso potremmo rimanere qui tutto il giorno e ti direi tutti i nomi delle persone che vorrei vedere. Rimaniamo con questi quattro. Ci sono molte persone che mi piacerebbe che mi vedessero giocare”.

D. Trovi qualcosa di simile tra erba e terra battuta che possa aiutare il suo gioco? Che differenze ci sono rispetto ai campi duri?

Mirra Andreeva: “Sì, credo sia molto, molto difficile trovare delle similitudini tra la terra battuta e l’erba. Sono superfici completamente diverse. Ma sì, per esempio, l’anno scorso sull’erba ho davvero faticato a trovare il giusto ritmo e a trovare la tattiche giuste, come giocare sull’erba e cosa fare, cosa che per me era molto più facile da trovare e pensare a cosa fare su un campo in terra battuta. Sono felice di aver trovato il ritmo quest’anno, di essere riuscita a tornare e a ritrovare la fiducia in me stessa vincendo sempre più partite. Quest’anno, ovviamente, siamo tornati ad avere un ottimo rapporto e buone sensazioni sull’erba. Sono felice di essere riuscita a trovare il modo giusto di giocare sull’erba”.