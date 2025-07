Adriano Panatta compie 75 anni. I nostri auguri e gli sfottò di Paolo Bertolucci

9 luglio 2025. Non è solo il giorno dei quarti di finale di Wimbledon con due azzurri impegnati i quali, in caso di vittoria, si incrocerebbero in una semifinale storica, ma anche il giorno del 75esimo compleanno di un fuoriclasse della storia del nostro tennis: Adriano Panatta. Lui in semifinale a Wimbledon non ci è mai arrivato: la sfiorò nel 1979 quando si fermò ai quarti di finale contro Pat Du Pré dopo essere stato in vantaggio 6-3 4-0 e poi due set a uno. Così, a modo suo, qualche anno fa ricordò quella partita e quella occasione: “Fui un cretino. Non dico che contro Tanner [in semifinale, ndr] avrei vinto di sicuro, ma non mi faceva paura. E Borg sapeva che potevo batterlo: l’occasione di poterlo affrontare sull’erba mi piaceva”. Il più grande rimpianto della sua carriera, lo ha definito.

Del resto, è quasi impossibile non avere rimpianti quando si passa la propria vita tennistica ai vertici e non per una serie fortunata di eventi ma grazie a un talento sopraffino rimasto vivo nei ricordi di quegli anni anche più dei risultati, tutt’altro che trascurabili. Fino a due compleanni fa, Adriano Panatta era infatti l’ultimo campione Slam italiano nonché l’unico in Era Open. Il 1976 rimarrà per sempre scolpito come l’anno d’oro del tennis azzurro a metterci la firma principale fu proprio lui: doppietta Roma-Parigi con un percorso iniziato annullando 11 match point all’australiano Warwick e poi la prima Coppa Davis della nostra storia (anche quella rimasta unica fino a due anni fa) con le tre vittorie di Adriano nei suoi tre match a Santiago del Cile – i singolari contro Cornejo e Fillol e il doppio con Bertolucci.

Per fortuna di quegli anni non rimangono solo i ricordi e i trofei. Proprio l’amicizia con Paolo Bertolucci, ad esempio, è una delle eredità più piacevoli nel segno dell’ironia e della leggerezza. Per questo non stupisce e fa sorridere la trovata di Bertolucci per fare gli auguri all’amico di una vita sfruttando un anno di differenza a suo favore: un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale che vede Adriano brindare in primo piano circondato da una serie di donne con i capelli grigi. Poi il commento: “festeggia con alcune delle ex”. E non finisce qui perché Paolo continua con gli sfottò dando appuntamento al Grand Hotel Villa Arzilla per la festa e rimproverando Wimbledon per non aver organizzato alcuna cerimonia in onore di Adriano.

Festeggia con alcune delle ex pic.twitter.com/HQpAUUA4ty — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 8, 2025

Per la risposta l’ex numero 4 del mondo dovrà attendere il 3 agosto quando Bertolucci compirà 74 anni. Intanto potrà godersi questo compleanno con la possibilità di dare uno sguardo ai match di Sinner e Cobolli, consapevole che i colpi che faranno risuonare il suo epico “pof pof” saranno pochi.

Tanti auguri Adriano da tutta la redazione di Ubitennis!