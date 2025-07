Wimbledon, pronostici: Sinner favorito su Djokovic. Fritz indietro ma non parte battuto con Alcaraz

Le due semifinali migliori possibili, nel Wimbledon delle sorprese. Sembra quasi un paradosso ma è effettivamente così. Jannik Sinner contro Novak Djokovic e Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz. Difficile chiudere di meglio, specie per come arrivano e le aspettative che portano.

I fari sono ovviamente puntati su Sinner, che sfiderà Djokovic per la decima volta, forte di quattro vittorie consecutive, comprese due a livello Slam. A Wimbledon però si gioca un altro tipo di tennis, che il serbo sa applicare nel migliore dei modi. Arriva sì dopo un buon torneo, ma senza mai aver convinto del tutto. Per quanto si sappia che quando poi conta alza il livello al massimo.

Un po’ come fa Sinner, che anche a Wimbledon ha messo in mostra il suo rendimento da schiacciasassi. Baciato dalla fortuna contro Dimitrov, questo va detto, ma ha saputo per il resto tenere sempre a debita distanza gli avversari, non lasciando niente neanche per lo spettacolo. E contro Shelton ha sottolineato come il problema al gomito sia già alle spalle. Ed infatti parte favorito…forse troppo. Le quote sono eccessivamente sbilanciate, i due sono più vicini. La giocata consigliata è over 3,5 set, visto che è improbabile che uno dei due vinca senza perdere parziali.

Come in Fritz-Alcaraz. Nonostante qui la distanza sia più ampia, anche se con quote forse troppo pesanti essendo una semifinale Slam, ci si può aspettare un gran match. L’americano sta sciorinando un ottimo tennis, e nel corso del torneo ha decisamente alzato il rendimento al servizio. Ormai un’arma che gli permette di controllare i punti e osare anche di più in risposta.

Certo, Alcaraz è bicampione in carica e sa fare tutto su un campo da tennis, specie sull’erba. E se dovesse partire subito alla sua maniera, forte e limitando i blackout, rischia seriamente di creare una partita a senso unico. Ma, dovendo fare un pronostico, più che tuffarci sulla vittoria dello spagnolo (ad una quota molto bassa), viene più da scegliere la vittoria di almeno un set da parte di Fritz. Che, sviolinate a parte, rimane tra i migliori al mondo su erba.

Le quote antepost

Giunti ai quarti, con una semifinale già composta, il pronostico è oramai sempre più indirizzato verso i grandi favoriti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, campione uscente, parte un pelino in vantaggio nelle gerarchie, ed è premiato da una super quota che su Sisal vale 8 volte la posta.

Situazione analoga per Sinner. Il n.1 al mondo viene immediatamente dietro ad Alcaraz, per il semplice fatto di avere lo spauracchio Novak Djokovic nella propria zona di tabellone e il problema al gomito da verificare. Al netto di ciò anche la sua quota ha una maggiorata su Sisal, che diventa uguale (e ancora più conveniente visto il rendimento nei primi due match di Jannik) a quello dello spagnolo, 8 volte la puntata.