Intesa Sanpaolo celebra la vittoria del suo ambassador Jannik Sinner

“L’Italia è un Paese che merita tanto, sono contentissimo di essere italiano e rappresentare l’Italia”: tra le tante dichiarazioni di Jannik Sinner successive al trionfo di domenica sul Campo Centrale di Wimbledon, certamente questa ha un suono particolare, un sapore più intenso che fa pendant con l’emozione sul viso dell’asso altoatesino, da sempre gabellato come ragazzo inquadrato, serio fino al sembrare robotizzato, come ha detto domenica Garbiñe Muguruza al microfono di Ubaldo Scanagatta.

Del resto, anche il nostro direttore è apparso emozionato fino alla commozione: Wimbledon è Wimbledon, non c’è un trofeo più prestigioso nel mondo del tennis, tutti gli appassionati del nostro paese aspettavano il trionfo di un atleta tricolore a Londra, che forse non a caso è stato l’ultimo Slam in ordine di tempo a concedersi a un azzurro. E Jannik ha probabilmente voluto, proprio in occasione della fine di questo digiuno assoluto, dedicare un pensiero originale alla sua italianità, che è tale al 100%, il suo sponsor Intesa Sanpaolo ha pubblicato un messaggio dedicato al grande campione, che onora il suo percorso finora intrapreso e i suoi successi, partendo proprio dalla dichiarazione riportata all’inizio.

“In questa frase di Jannik Sinner ieri a commento della sua storica vittoria a Wimbledon sono racchiuse tutta la serietà, l’orgoglio, la forza d’animo dei giovani quando inseguono i loro progetti e i loro sogni. Il campione è testimonial di Intesa Sanpaolo dal 2021 quando era un talento promettente ma sconosciuto ai più. Jannik è l’esempio di giovane italiano capace, determinato, padrone di sè e delle proprie emozioni. Il successo unico raggiunto ieri ne fa un campione assoluto. Grazie a lui il tennis italiano sta vivendo un momento di slancio straordinario, che culminerà anche quest’anno nelle Nitto ATP Finals ospitate a Torino a novembre e di cui Intesa Sanpaolo è Host Partner”. Un successo speciale per un campione e per il suo partner.