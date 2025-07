Sonego: “Sinner il migliore al mondo sul piano mentale. Ha tolto certezze ad Alcaraz”

Ancora una volta Lorenzo Sonego, a Wimbledon 2025, ha dimostrato di aver una certa propensione per gli Slam e per il 3 su 5, ma di nuovo ha trovato sulla sua strada Ben Shelton, che già gli aveva mostrato la paletta rossa, come a dire ‘Non si passa’ tanto all’Australian Open 2025 quando al Roland Garros 2025. Proprio da questo aspetto è partito il torinese in una lunga ed interessante intervista concessa ai microfoni di ‘Tuttosport’.

“Sono stati giorni fantastici quelli vissuti all’All England Club, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Me li sono goduti e sono stato veramente bene. Sono stato autore di belle lotte e ho cercato di dare il massimo. Sono fiero di come ha reagito il mio fisico dopo una battaglia di 5 ore contro Nakashima e del fatto di aver giocato alla pari contro Ben Shelton. Prima o poi troverò il modo per batterlo. I precedenti dicono che tutti i confronti sono stati molto equilibrati, non gli sono lontano. L’aspetto positivo è aver provato delle ottime sensazioni per tutto il torneo confermando la bontà del lavoro svolto negli ultimi mesi. In campo sto trovando quell’equilibrio che può fare la differenza e ti permette di essere competitivo con chiunque”.

Poi un passaggio sulla vittoria di Jannik Sinner: “È stato un grande momento per tutti noi azzurri e ovviamente per il sottoscritto. In questa stagione ci siamo allenati spesso insieme e in carriera abbiamo anche fatto diversi doppi. Sapevo che Jannik aveva una gran voglia di rifarsi dopo la sconfitta arrivata in modo rocambolesco al Roland Garros, e non ha perso tempo. Si è confermato il miglior giocatore al mondo soprattutto a livello mentale“.

E sulla chiave del successo del n° 1 del mondo si è espresso così: “Jannik ha offerto una grande prestazione sotto ogni punto di vista. È stato coraggioso nei momenti più importanti della partita, per esempio tirando delle seconde palle di servizio che hanno annichilito lo spagnolo. È stato molto bravo a risalire dopo aver perso il primo set e capitalizzare, pur lottando, il break ottenuto ad inizio secondo set. Via via ha tolto le certezze al due volte campione di Wimbledon ed è andato a prendersi meritatamente il titolo. La sua emozione è stata anche la nostra emozione, la mia nello specifico, penso quella di tutti gli appassionati che non avevano mai visto trionfare un giocatore italiano a Wimbledon. Sarà un ulteriore sprone a fare sempre meglio per noi“.

Infine una chiosa sull’amicizia con l’altoatesino: “Caratterialmente siamo molto simili ed è piacevole anche vivere momenti non di campo insieme. Abbiamo imparato a stimarci ed apprezzarci anche con i passaggi emozionanti vissuti due anni fa in Davis Cup e definirei il nostro un gran bel rapporto. Gli ho scritto dopo la grande vittoria e passato il post evento sicuramente ci sentiremo con più calma per commentare quanto accaduto. L’immagine più bella di Wimbledon è certamente la sua vittoria, la più brutta aver visto Dimitrov chiudere in lacrime il confronto con l’azzurro. Il bulgaro ha ribadito il suo gran talento e il suo ritiro è stato toccante sempre sotto il profilo emozionale”.