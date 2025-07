ATP Umago, il tabellone: Passaro esordirà contro la wild card Dodig, Darderi testa di serie n. 2

Un tabellone leggermente più spoglio rispetto agli altri anni, ma lo spettacolo non mancherà. All’ATP di Umago sarà presente “solo” un tennista in Top-50, Francisco Cerundolo. Gli incroci che si verificheranno potrebbero essere simili a quelli di Bastad, in Svezia, arrivato alle battute finali con il leader del seeding croato impegnato nella semifinale con Luciano Darderi. L’azzurro sfrutterà il bye e aspetterà l’avversario del secondo turno, così come Camilo Ugo Carabelli e Damir Dzhumur, rispettivamente testa di serie numero 3 e 4 del torneo. Il nativo di Villa Gisell potrebbe trovare come primo sfidante uno tra il taiwanese Chun-Hsin Tseng e un qualificato.

Francesco Passaro non avrà la stessa posizione di comodo di Darderi, con il tennista umbro che bagnerà il suo esordio in Croazia contro la wild card locale Matej Dodig, confronto inedito tra i due. È Dino Prizmic l’altro invitato dagli organizzatori, con il classe 2005 che sfiderà il danese Elmer Moller al primo turno. Nel torneo che ha visto trionfare azzurri come Fabio Fognini, Marco Cecchinato e ultimo Jannik Sinner, sono due gli ex vincitori della competizione in gara per questa edizione: Stan Wawrinka e Dusan Lajovic. Lo svizzero fu campione nel 2006 e finalista due anni fa mentre il serbo vinse nel 2019. Entrambi i veterani del circuito dovranno attendere le qualificazioni per conoscere l’avversario che affronteranno.