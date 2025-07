Hopman Cup 2025, Bronzetti e la prova Andreescu: “Sarà un test molto importante per me”

A che punto è la crescita di Lucia Bronzetti? C’è anche la risposta a questo interrogativo nella sfida tra Italia e Canada che varrà la Hopman Cup 2025.

Gli azzurri hanno conquistato per la prima volta l’accesso alla finale, nella prima edizione organizzata in Italia. Bari e la Fiera del Levante hanno accolto nel migliore dei modi tutti i protagonisti di questa avventura, tra cui spicca Lucia Bronzetti che ha fatto registrare due successi, diversi tra loro: molto aggressiva e lucida contro Donna Vekic nel match d’esordio, sofferente in dirittura d’arrivo nella sfida con Chloè Paquet. L’azzurra ha cominciato molto bene, poi le è mancato un po’ di coraggio nell’andarsi a prendere la vittoria. Comunque, la riminese appare una giocatrice in crescita e che vuole mettersi alle spalle le incertezze dell’ultimo periodo.

Non ha sfruttato due match point sul 5-3 nel secondo set contro la francese: “Ero molto tesa e sono rimasti nella mia testa. Non riuscivo a ritrovare il mio gioco, ero bloccata e non riuscivo a spingere. Ho pensato a quei due punti, ma anche al fatto che avrei potuto far mio il super tie-break. Ho ritrovato la bussola nel momento decisivo e anche oggi è andata bene“.

Grande intesa con Flavio Cobolli in questa competizione: “Mi aiuta tanto e abbiamo un gran rapporto. Sono felice di aver vinto e grazie a lui di aver conquistato la finale“. Adesso un test molto probante per lei, contro Bianca Andreescu, vincitrice di uno Slam su cemento, nel 2019 all’US Open: “Sarà un bel test. E’ molto forte e questi sono match importanti per i tornei successivi. Ci faremo trovare preparati e giocheremo la finale nel miglior modo possibile“.