ATP Toronto: Altra assenza eccellente. Anche Alcaraz pronto a rinunciare

Non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale, ma secondo il quotidiano sportivo «Marca» non ci sarebbero dubbi. Carlos Alcaraz salterà National Bank Open di Toronto, in programma dal prossimo 27 luglio.

Dopo i forfait ufficializzati nel pomeriggio di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper, altra defezione eccellente per il 1000 nordamericano. Secondo quanto riferito dalla testata spagnola, il numero 2 del mondo avrebbe dato priorità al riposo dopo le fatiche accumulate tra la stagione sul rosso e Wimbledon, prendendo la decisione di rimanere lontano dai rettangoli di gioco alcuni giorni di più. L’obiettivo è essere pronto per Cincinnati e, soprattutto, per gli US Open. Carlos tornerà ad allenarsi la prossima settimana, per quanto riguarda la parte atletica, per poi gradualmente riprendere con il lavoro sul campo e con la racchetta.

Lo scorso anno il campione murciano non disputò il torneo canadese per rappresentare la Spagna alle Olimpiadi di Parigi.

Forse memore del finale della scorsa stagione, Carlos Alcaraz sceglie di rimettere mano alla sua programmazione per chiudere al meglio l’anno. Nel 2024 lo spagnolo raccolse solamente 60 punti sul cemento nordamericano, dopo un’estate piena di soddisfazioni. E adesso un’occhiata al ranking sicuramente non la risparmierà. Già leader della race con un margine di 1540 punti su Sinner, Carlos insegue il sogno di tornare in vetta alla classifica. E molto passerà dallo swing nordamericano.