Le finali di domenica 20 luglio: Bublik protagonista a Gstaad, Boisson in azione ad Amburgo

La domenica è, per eccellenza, il giorno delle finali nel mondo del tennis. Anche questa giornata non fa eccezione, con ben quattro finali equamente divise tra i circuiti ATP e WTA. L’azione, in realtà, è già iniziata nelle prime ore del mattino italiano con il successo di Denis Shapovalov a Los Cabos.

ATP: l’Italia tifa Darderi, Bublik a caccia del titolo a Gstaad

L’attenzione degli appassionati italiani si concentra principalmente sul torneo di Bastad (ATP 250), dove alle 14 il nostro Luciano Darderi affronterà l’olandese Jesper De Jong in una finale che promette scintille (qui la preview).

L’altro appuntamento su terra battuta è alle 11.30 con l’atto conclusivo dell’EFG Swiss Open Gstaad. Qui, a contendersi il titolo ATP 250, saranno la testa di serie numero 2, Alexander Bublik, e la grande sorpresa del torneo, l’argentino Juan Manuel Cerúndolo. Il ventitreenne fratello minore di Francisco ha firmato la vittoria più significativa della sua carriera nei quarti di finale, sconfiggendo il numero 13 ATP Casper Ruud.

Cerúndolo scenderà in campo per la sua seconda finale ATP, dopo aver conquistato il titolo a Córdoba nel 2021. Questa finale gli garantirà il ritorno nella top 100 per la prima volta dall’ottobre 2023, raggiungendo la posizione numero 81. Dal canto suo, Bublik è alla ricerca del suo sesto titolo e della sua prima vittoria su terra a livello ATP (sul rosso ha recentemente trionfato a Torino ma si trattava di un Challenger 125). Il kazako sta attraversando un ottimo periodo di forma dal torneo di Madrid, con 16 vittorie su 21 match disputati, tra cui il titolo ad Halle e i quarti di finale al Roland Garros. La finale di Gstaad segnerà anche il suo rientro nella top 30. Avendo già trionfato su erba e cemento, un eventuale successo a Gstaad permetterebbe a Bublik di completare il suo palmarès con un titolo su ogni superficie.

Lo scontro tra Bublik e Juan Manuel Cerúndolo è un inedito, con i bookmaker che vedono ampiamente favorito il kazako. Lottomatica e Goldbet quotano la vittoria di Bublik a 1.28, mentre Sisal si attesta su 1.27. Il successo dell’argentino è quotato a 3.6 da Lottomatica e Goldbet, con Sisal che offre una quota leggermente più alta a 3.75.

Le finali ATP sono visibili in esclusiva su Sky e in streaming su NowTV.

WTA: fari puntati su Amburgo e Iasi

Passando al circuito femminile, due finali promettono spettacolo. Ad Amburgo, nell’MSC Hamburg Ladies Open (WTA 250), l’ungherese Anna Bondár (numero 77 WTA) e la francese Loïs Boisson (numero 63 WTA) si sfideranno per il titolo a partire dalle 14. Questa è la prima finale a livello WTA per entrambe le giocatrici: avremo quindi una nuova campionessa nel circuito.

Boisson ha ottenuto una wild card per Amburgo dopo l’exploit al Roland Garros, dove ha raggiunto le semifinali. Indipendentemente dall’esito della finale, la francese lascerà la Germania con un nuovo best ranking. Bondár, invece, si è guadagnata l’accesso alla finale superando la prima favorita Alexandrova e poi con la vittoria contro Juvan. In questo modo è finalmente riuscita a superare l’ostacolo delle semifinali, dopo aver perso al penultimo atto sulla terra rossa a Losanna (2023), Budapest e Rabat (2022). Le due tenniste si sono già incontrate due volte in carriera, entrambe le sfide su terra battuta lo scorso anno in Svizzera: a Bellinzona ha prevalso Boisson in tre set, mentre a Chiasso il successo è andato a Bondár in due set.

Per i bookmaker, la favorita è la francese. Goldbet e Lottomatica quotano la vittoria di Boisson a 1.54, mentre Sisal mostra maggiore fiducia sulla francese con una quota di 1.50. Di conseguenza, Sisal offre una quota più invitante per il successo di Bondár (2.50), mentre Goldbet e Lottomatica pagano la vittoria dell’ungherese 2.43 volte la posta.

Spostandoci dalla Germania alla Romania, il focus è sulla finale dell’Unicredit Iași Open (WTA 250) dove alle 16.30 si sfideranno due tenniste fuori dalla top 100: la numero 102 Jil Teichmann e la numero 110 Irina-Camelia Begu. È interessante notare che, nonostante la loro classifica, sono le teste di serie numero 6 e 7, data l’assenza di top 50 in Romania. Begu vanta nel suo palmarès ben 5 titoli, di cui 2 su terra rossa (Bucarest 2017 e Palermo 2022). In questa stagione, prima di Iași, aveva ottenuto solo 5 successi a livello WTA, con l’unico exploit significativo a livello WTA 125 con la semifinale raggiunta a Parma. Anche Teichmann non ha brillato particolarmente in stagione, con i quarti di finale a Singapore (partendo dalle qualificazioni) come unico risultato di rilievo. Teichmann torna a giocare una finale dopo Cincinnati 2021 e punta a vincere il terzo titolo della sua carriera, con i due precedenti ottenuti sulla terra rossa nel 2019 (Praga e Palermo).

Ci sono stati quattro precedenti tra le due tenniste: Teichmann ha vinto il primo scontro a Bol nel 2019, mentre Begu ha prevalso negli altri tre, l’ultimo proprio a Iași nel 2023, quando il torneo rumeno era un WTA 125. Per i bookmaker, la favorita è Begu. La quota di Goldbet e Lottomatica per il successo di Begu è 1.59, leggermente più bassa quella di Sisal che paga 1.52 volte la posta. Di conseguenza, Sisal offre una quota maggiore per il successo di Teichmann (2.40), mentre Goldbet e Lottomatica pagano la vittoria della svizzera con una quota di 2.31.

Le finali dei tornei WTA sono visibili su Sky, Now TV e in chiaro su Supertennis.