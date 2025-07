Arriva il prevedibile commento di Kyrgios sul ritorno di Ferrara: “Non è uno scherzo”

Non se ne sentiva la mancanza, ma puntualmente ci si ritrova a commentare l’odiosa posizione di Nick Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner. E’ infatti arrivato l’ennesimo commento spiacevole e irrispettoso nei confronti del n. 1 al mondo, ma quantomeno coerente con l’immagina del giocatore (o ex?) australiano.

Sulla piattaforma X Kyrgios ha ripostato la notizia del rientro nello staff dell’azzurro di Umberto Ferrara in qualità di preparatore atletico e poi ha commentato: “Sfortunatamente non è TennisCentel“, chiara ironia sul fatto che non sia una fake news ma è tutto reale. TennisCentel è infatti una pagina che riporta notizie non vere in forma parodistica.

Kyrgios è sempre stato contrario alla tesi difensiva di Sinner e ha sempre “picchiato” duro contro di lui. Il mondo del tennis si è schiarato a favore dell’italiano e sono in molti a sperare che sorteggi e tabelloni, prima o poi, li pongano uno di fronte all’altro per sperare in una lezione tennistica del n. 1.

Alimentare insinuazioni e odio attraverso i social è lo sport che sta riuscendo meglio all’australiano, sempre più impegnato a passar tempo sul divano piuttosto che in campo.

I problemi fisici non lo stanno aiutando anche se spera di poter ripetere il miracolo di Wimbledon del 2022 quando in finale si trovò dinanzi a Novak Djokovic.

Tanti i commenti inappropriati dell’australiano: l’ultimo era stato registrato il 14 luglio quando Il tennista aveva mandato espliciti messaggi sul caso Clostebol, costantemente nei suoi pensieri in questi mesi. Dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon aveva infatti postato un asterisco: come se il successo di Jannik fosse illegittimo per via della vicenda doping.