ATP Toronto: Zverev guida il seeding, Musetti numero 3

Toronto si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP: il Masters 1000 del Canada (National Bank Open), una tappa cruciale nell’avvicinamento al quarto e ultimo Slam stagionale, lo US Open. Come da tradizione, il torneo si svolgerà in Ontario, con Montreal pronta ad accogliere la WTA, mantenendo così l’alternanza che caratterizza l’evento. Tuttavia, l’edizione 2025 porta con sé un’importante novità che sta alimentando numerosi dibattiti: l’estensione del tabellone e della durata del torneo con la conseguente compressione dell’intervallo tra Wimbledon e Toronto, da tre a due settimane.

Questa modifica ha inciso significativamente sulla partecipazione dei protagonisti del tour, determinando una serie di forfait eccellenti che non sono passati certo inosservati. Nomi quali Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper hanno già ufficializzato la loro assenza, con Draper che (come Hurkacz) salterà anche Cincinnati. Se è vero che la collocazione nel calendario non è mai stata ideale per i tornei canadesi, la concentrazione di defezioni di questa stagione è particolarmente rilevante, aprendo di fatto la porta a nuove opportunità per altri protagonisti.

La testa di serie numero 1 sarà Sascha Zverev. Quest’ultimo si presenta come uno dei punti di riferimento del torneo, forte di un tennis potente e capace di esprimersi al meglio sui campi rapidi del cemento canadese. La sua voglia di rilancio dopo una stagione altalenante sarà uno degli aspetti più interessanti da seguire. Subito dietro, troviamo Taylor Fritz, numero 2 del seeding, che con il suo servizio solido e il gioco aggressivo da fondo rappresenta una minaccia costante per chiunque.

L’Italia – oltre che su Cobolli e Sonego, rispettivamente teste di serie numero 13 e 29 – può contare su Lorenzo Musetti, il quale, da terza testa di serie, si trova in una posizione di rilievo per ritrovare continuità dopo l’infortunio e le eliminazioni al primo turno a Wimbledon e a Washington. La sua tecnica raffinata e la capacità di variare il ritmo potrebbero risultare decisive in un tabellone piuttosto aperto. A completare il gruppo dei primi quattro c’è lo statunitense Ben Shelton, la cui potenza e aggressività lo stanno rapidamente consacrando come uno dei talenti più promettenti del circuito.

Continuando a scandagliare l’elenco delle otto teste di serie, la presenza di Holger Rune e Andrey Rublev nel lotto dei favoriti conferma il livello tecnico elevato della competizione, nonostante le defezioni di cui sopra. Per quanto riguarda il danese, c’è grande curiosità per vedere i primi effetti della collaborazione con Agassi, mentre il russo rimane uno dei giocatori più intensi e determinati del circuito, capace di imporre un ritmo elevato. A chiudere il novero degli otto migliori troviamo Frances Tiafoe e Casper Ruud, con il primo pronto a sfruttare la sua creatività e velocità e il secondo determinato a consolidare il proprio status nei grandi eventi.

Il sorteggio si terrà venerdì 25 luglio alle 18:00. Tra i nomi estratti non ci saranno quelli di Tommy Paul e di Grigor Dimitrov, gli ultimi a comunicare la propria assenza. Se dovesse arrivare un altro forfait tra i primi 32 giocatori del seeding prima della compilazione del tabellone, ne beneficerebbe il nostro Matteo Berrettini che al momento guida l’elenco delle non teste di serie.