Venus Williams e Stan Wawrinka: è la settimana degli over 40. Come nel 1979…

Venus Williams e Stan Wawrinka sono la prova che l’età è solo un dato anagrafico. La notte scorsa la 45enne americana è tornata in campo in quella che è stata la sua prima partita di singolare dopo 16 mesi. Nel primo turno del Mubadala Citi DC Open, in un derby a stelle e strisce, Venus Williams ha superato la numero 35 del mondo Peyton Stearns con il punteggio di 6-3, 6-4. A 31 anni di distanza dalla sua prima vittoria nel Tour!

La sette volte campionessa Slam è diventata così la giocatrice più anziana a vincere un incontro di singolare a livello WTA dai tempi di Martina Navratilova, che nel 2004, a 47 anni, sconfisse Catalina Castaño a Wimbledon.

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo in Europa, un altro grande veterano del circuito, Stan Wawrinka, è tornato a giocare al Plava Laguna Croatia Open di Umago, il torneo dove nel 2006 conquistò il suo primo titolo ATP in carriera. Lunedì “Stan the Man” ha inaugurato la sua sesta partecipazione al torneo con una solida vittoria per 6-4, 6-1 contro il qualificato ecuadoriano Alvaro Guillen Meza, il tutto a 40 anni suonati. Si tratta della seconda vittoria stagionale a livello ATP per l’ex numero 3 del mondo (l’altra era arrivata nel torneo di Bucarest, disputato a marzo).

De retour sur les terres de son premier titre ATP en 2006 à Umag 🇭🇷, Stan Wawrinka 🇨🇭 domine Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 en 2 sets (6-4, 6-1) pour rallier les 1/8 de finale. 🔥



Le Suisse décroche sa 2ème victoire de la saison sur le circuit principal. ✅

pic.twitter.com/cQJwsfO3bE — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) July 21, 2025

Queste due vittorie hanno un significato speciale. Perché per la prima volta dal lontano ottobre 1979, due giocatori over 40 hanno vinto incontri a livello ATP e WTA nella stessa settimana. Gli ultimi a riuscirci furono Ken Rosewall, che vinse a Brisbane, e Renee Richards, vittoriosa in quel di Phoenix. La giocatrice americana aveva 45 anni come Venus (ma qualche mese in più) e Rosewall ne avrebbe compiuti anche lui 45 poche settimane dopo.

“Ho vinto il mio primo titolo ATP qui, quindi sarà sempre un posto speciale per me,” ha dichiarato Wawrinka, finalista a Umago anche nel 2023. “Sono arrivato in anticipo per adattarmi alle condizioni. Non è mai facile, ma ovviamente sono molto felice per la vittoria“. Con la sua vittoria a Umago a 40 anni e tre mesi, lo svizzero è diventato il quarto giocatore più anziano a conquistare una vittoria in un torneo ATP. Davanti a lui ci sono Feliciano López (41 anni e 9 mesi), Ivo Karlovic (42 anni e 4 mesi) e Jimmy Connors (42 anni e 9 mesi).

Venus Williams invece era già la giocatrice più anziana a disputare un match di singolare nel tour dai tempi di Kimiko Date, che a 46 anni perse al primo turno a Tokyo nel 2017. Ora potrà giocare almeno un altro match. “E’ il primo passo, e la prima partita è sempre estremamente difficile,” ha detto la Venus dopo l’incontro. “È difficile descrivere quanto sia complicato giocare una prima partita dopo così tanto tempo. Sono qui con amici, famiglia, persone che amo, e con i fan, che amo e che mi amano… È stata una serata bellissima“.