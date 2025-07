Caroline Wozniacki è mamma per la terza volta

Fiocco azzurro per Caroline Wozniacki e il marito David Lee, ex cestista e campione NBA con i Golden State Warriors. Il 26 luglio è nato Max, il terzogenito della coppia, dopo Olivia e James, di 4 e 3 anni. L’annuncio arriva direttamente dai neogenitori, con un post sui propri account social.

La ex numero 1 del mondo – rimasta sul trono per 71 settimane – e vincitrice degli Australian Open 2018 ha tentato il rientro nel circuito nel 2023, dopo l’addio alle competizioni del 2020. Ancora non è noto se la 35enne di Odense riprenderà con il tennis. L’ultima partita disputata risale a quasi un anno fa, quando fu sconfitta agli ottavi di finale degli US Open da Beatriz Haddad Maia. Attualmente staziona alla posizione numero 243 del ranking, ma adesso sicuramente la priorità per Caroline è la sua famiglia. Il mondo del tennis la attende, qualsiasi sia la sua decisione.