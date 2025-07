Classifica WTA: Fernandez in top 25, Jones in top 100 dopo Palermo. Stabile Paolini

Anche questa settimana la parte alta del ranking WTA resta invariata. Le giocatrici presenti tra le prime 10 e 20 posizioni impegnate al WTA 500 Mubadala Citi DC Open di Washington, vale a dire Jessica Pegula, Emma Navarro, Elena Rybakina e Clara Tauson, non sono riuscite a raggiungere le fasi finali del torneo. Di conseguenza, la classifica resta stabile fino alla posizione n.23. Il primo cambiamento significativo arriva con Leylah Fernandez, che grazie al titolo conquistato proprio a Washington torna tra le prime 25 del mondo. La finalista, Anna Kalinskaya, si ferma invece a un passo dalla top 30, pur guadagnando punti importanti. A Praga, dove si è disputato il WTA 250 Livesport Prague Open 2025, ha trionfato la beniamina di casa Marie Bouzkova in una finale tutta ceca contro Linda Noskova. L’ex n.24 del mondo guadagna otto posizioni in classifica, ma resta ancora distante dal suo best ranking. Infine, la scorsa settimana si è disputato anche il 36° Palermo Ladies Open, declassato a WTA 125, che è stato vinto da Francesca Jones. La sua storia personale è stata raccontata qui. La vittoria in Sicilia le consente di entrare per la prima volta in carriera nella top 100, con un balzo di ben diciassette posizioni. Per quanto riguarda le azzurre, non si registrano movimenti di rilievo tra le top 100, anche se Lucia Bronzetti recupera comunque quattro posizioni, pur senza scendere in campo.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti 1 0 Aryna Sabalenka 12420 2 0 Coco Gauff 7669 3 0 Iga Swiatek 6813 4 0 Jessica Pegula 6423 5 0 Mirra Andreeva 4914 6 0 Qinwen Zheng 4553 7 0 Amanda Anisimova 4470 8 0 Madison Keys 4374 9 0 Jasmine Paolini 3576 10 0 Paula Badosa 3454 11 0 Emma Navarro 3420 12 0 Elena Rybakina 2893 13 0 Elina Svitolina 2794 14 0 Karolina Muchova 2718 15 0 Ekaterina Alexandrova 2666 16 0 Liudmila Samsonova 2576 17 0 Diana Shnaider 2526 18 0 Daria Kasatkina 2361 19 0 Clara Tauson 2346 20 0 Belinda Bencic 2190 21 0 Beatriz Haddad Maia 2129 22 0 Elise Mertens 2106 23 0 Linda Noskova 1932 24 +12 Leylah Fernandez 1818 25 -1 Magdalena Frech 1766 26 -1 Jelena Ostapenko 1750 27 -1 Sofia Kenin 1708 28 -1 Marta Kostyuk 1616 29 0 Ashlyn Krueger 1544 30 0 Anastasia Pavlyuchenkova 1509 31 +17 Anna Kalinskaya 1487 32 -1 Mccartney Kessler 1455 33 +13 Emma Raducanu 1405 34 -6 Magda Linette 1404 35 -2 Dayana Yastremska 1394 36 -2 Rebecca Sramkova 1387 37 -2 Peyton Stearns 1386 38 +2 Xinyu Wang 1373 39 +8 Marie Bouzkova 1372 40 -8 Olga Danilovic 1325 41 -4 Tatjana Maria 1320 42 -3 Veronika Kudermetova 1308 43 -2 Katie Boulter 1278 44 -2 Anastasia Potapova 1251 45 -7 Maya Joint 1248 46 -3 Yulia Putintseva 1225 47 -3 Lois Boisson 1218 48 -3 Sonay Kartal 1217 49 +2 Naomi Osaka 1214 50 0 Hailey Baptiste 1156

Come già accennato, la top 10 e la top 20 restano invariate: Jasmine Paolini si mantiene stabile al n.9 del ranking. Scorrendo la classifica fino alla top 50, i progressi più evidenti arrivano da Leylah Fernandez (+12, ora n.24), Anna Kalinskaja (+17, n.31), Emma Raducanu (+13, n.33), in ripresa dopo la semifinale a Washington, e Marie Bouzkova (+8, n.39). In calo invece Olga Danilovic, che perde otto posizioni scivolando al n.40, e Maya Joint, in discesa di sette posti fino al n.45.

Alle spalle della top 50, si segnalano le rimonte di Maria Sakkari (+18, ora n.72) e Taylor Townsend (+22, n.75), entrambe in netta risalita dopo un periodo di flessione. Entrano per la prima volta in carriera tra le prime 100 del mondo Tereza Valentova (+14, n.92) e Francesca Jones (+17, n.84). Tra i nuovi nomi in crescita potrebbe presto aggiungersi anche la giovane olandese Anouk Koevermans: la finale a Palermo le permette di salire di 29 posti fino al n.172. Su di lei, però, attendiamo conferme nei prossimi tornei.

Non mancano, atlete in difficoltà: Elina Avanesyan perde 13 posizioni e scivola al n.67, Alycia Parks ne cede 16 fermandosi al n.74, mentre Anastasia Zakharova, che aveva eliminato Victoria Azarenka a Wimbledon, scende di ben 18 posizioni fino al n.103.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Restano stabili Jasmine Paolini al n.9 ed Elisabetta Cocciaretto, che mantiene la posizione n.77. In lieve ma significativa risalita Lucia Bronzetti, che guadagna quattro posizioni e si porta al n.66. Progressi anche per Lucrezia Stefanini (+8, ora n.143), Silvia Ambrosio (+11, n.264) e Aurora Zantedeschi, che sale di quattro posti fino al n.292, raggiungendo così il suo nuovo best ranking. Ecco le prime 20 azzurre nel ranking WTA.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti 9 0 Jasmine Paolini 3576 66 +4 Lucia Bronzetti 935 77 0 Elisabetta Cocciaretto 875 143 +8 Lucrezia Stefanini 513 185 -5 Nuria Brancaccio 393 210 0 Giorgia Pedone 343 252 -1 Tyra Caterina Grant 295 260 +1 Camilla Rosatello 282 264 +11 Silvia Ambrosio 278 272 +4 Martina Trevisan 264 275 +8 Nicole Fossa Huergo 263 284 +5 Sara Errani 242 292 +4 Aurora Zantedeschi 232 331 -6 Jessica Pieri 196 384 +4 Samira De Stefano 152 396 +8 Tatiana Pieri 143 403 +1 Dalila Spiteri 141 404 +8 Miriana Tona 141 409 0 Diletta Cherubini 138 413 +1 Matilde Paoletti 135

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Non si registrano movimenti significativi nel Next Gen ranking 2025, la classifica dedicata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005, con Mirra Andreeva che continua a guidare la graduatoria, come da consuetudine. Con l’ingresso di Tereza Valentova nella top 100, salgono a sei le under 20 presenti nelle prime cento posizioni del ranking generale.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Maya Joint 2006 45 3 0 Alexandra Eala 2005 65 4 0 Victoria Mboko 2006 85 5 0 Iva Jovic 2007 91 6 0 Tereza Valentova 2007 92 7 0 Sara Bejlek 2006 111 8 0 Ella Seidel 2005 127 9 0 Petra Marcinko 2005 133 10 0 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 142

RACE TO WTA FINALS

Nella Race, entra nella top 20 Linda Noskova, che guadagna due posizioni e si porta al n.20. Lascia invece la top 20 Diana Shnaider (-1, n.21). Leylah Fernandez si ferma al n.22, con un balzo di 19 posti. Più indietro, si fa notare Anna Kalinskaja che raggiunge il n.43 recuperando 27 posizioni.