Approvato alla Camera il nuovo Decreto Sport: FITP autonoma solo se rinuncia ai fondi pubblici

Ulteriore capitolo dell’infinita telenovela che vede opposti Governo Italiano e la Federazione Italiana Tennis e Padel, circa il nuovo Decreto Sport voluto dal Ministro dello Sport Andrea Abodi. Nella giornata del 29 luglio, lo stesso Decreto è stato approvato alla Camera con 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti. Appena un paio di settimane fa, durante la conferenza stampa di presentazione delle Nitto ATP Finals, il presidente della FITP Angelo Binaghi si era detto fiducioso sul futuro, convinto che tutto potesse risolversi: ora, spetterà alla FITP decidere.

Il principale effetto del decreto sulle ATP Finals è stato confermato: Sport e Salute entrerà direttamente nell’organizzazione dell’evento. Tuttavia è stato inserito un emendamento secondo cui la FITP può tornare autonoma nel caso in cui scelga di rinunciare ai finanziamenti pubblici. Il contributo del governo per l’edizione 2024 fu di 14,4 milioni di euro, a fronte degli 85,5 milioni d’entrate fiscali e previdenziali, per un impatto economico totale di 503,4 milioni di euro.

Binaghi aveva ammesso la possibilità di dimettersi qualora potesse esser lui stesso ostacolo nella trattativa, ma al momento non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale: forse, in attesa del voto del Senato previsto per la prima settimana di agosto.