Cressy mette in pausa la carriera: “Devo fermarmi per un infortunio alla schiena”

Tasto pausa. Premere play solo quando tutto sarà risolto. È questa la scelta di Maxime Cressy. Sospendere momentaneamente – e quanto momentaneamente lo dirà solo il tempo – la carriera per risolvere un problema alla schiena che lo assilla da due anni. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, nel quale il 28enne, ex numero 31 del mondo, ha spiegato per filo e per segno la sua scelta.

“Voglio solo essere onesto e trasparente: ho deciso di allontanarmi dal tour il tempo necessario per guarire dal persistente infortunio alla schiena e dal peso emotivo che ne deriva” scrive Cressy, che poi si addentra più nello specifico.

“Fin dal 2023 ho un forte dolore alla parte bassa della schiena ma ho comunque continuato a competere. Ho dedicato l’intera vita a diventare il miglior tennista possibile, speravo potesse essere migliore, ma so che ho dato tutto me stesso per riuscirci e questa consapevolezza mi dà tranquillità. Sono grato per il supporto e l’affetto ricevuti durante la mia carriera e per coloro che mi sono stati vicini sia dentro che fuori dal campo”.

Maxime Cressy non ha mai nascosto l’ambizione di diventare un top player assoluto: “Il mio obiettivo principale è essere n. 1 e dominare il Tour. Non mi pongo limiti” aveva dichiarato senza mezze misure all’inizio del 2023. Proprio in quella stagione, però, sono iniziati i problemi alla schiena che ne hanno condizionato il rendimento, fino alla decisione di prendersi una pausa.

Lo statunitense nato a Parigi si era presentato al mondo del tennis con la finale raggiunta nell’ATP di Melbourne, torneo 250 che fa da apripista agli Australian Open. Fu sconfitto da Rafa Nadal, che di lì a poco avrebbe vinto il 21esimo Slam.

Il 2022 rimane, ad oggi, la miglior stagione di Cressy sul circuito maggiore. Dopo la finale a Eastbourne, il primo – e ultimo – titolo a sui prati di Newport, battendo nell’ultimo atto Alexander Bublik, lo avrebbe accompagnato verso il raggiungimento del best ranking, la posizione numero 31.

E non è un caso che il successo sia arrivato su una superficie come l’erba, che sicuramente si confà alle caratteristiche tennistiche di Maxime, uno degli ultimi rappresentanti del serve and volley più puro.

L’ultimo acuto di Cressy rimane la finale di Montpellier, in cui ha raccolto una sconfitta per mano di Jannik Sinner.

Poi tanti ritiri e il crollo al 681esimo posto nel ranking. La speranza è che possa risolvere i problemi definitivamente e tornare a mettere in mostra il suo gioco.