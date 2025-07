ATP Toronto, il programma di venerdì 1° agosto: si parte con Sonego-Rublev, Cobolli a notte fonda

Gli organizzatori del National Bank Open Presented by Rogers di Toronto hanno da poco ufficializzato l’ordine di gioco di venerdì 1 agosto: la giornata dedicata al terzo turno della parte bassa del tabellone si aprirà, sul Campo Centrale, alle ore 12.30 locali (le 18.30 italiane), con la sfida tra Lorenzo Sonego e il finalista in carica Andrey Rublev. A seguire sarà invece il turno di Frances Tiafoe e di Aleksandar Vukic mentre i match della sessione serale (che comincerà alle ore 19 locali, l’una del mattino in Italia) saranno Fritz-Diallo e Shelton-Nakashima.

Sul Motorola Razr Grandstand Court si comincerà alle ore 11 locali (le 17 italiane) con un match molto interessante, quello tra il campione in carica di Miami, Jakub Mensik, e il recente finalista del torneo ATP 500 di Washington, Alejandro Davidovich Fokina. A seguire ci sarà Fils-Lehecka e poi, subito dopo un doppio e non prima delle ore 17 locali (le 23 in Italia), ci sarà il derby australiano tra de Minaur e O’Connell; la lunga (e imperdibile) giornata del secondo campo verrà chiusa – quando ormai dalle nostre parti sarà notte fonda, verosimilmente intorno all’una – da Flavio Cobolli, che, alle prese con un problema al ginocchio, affronterà per la terza volta in carriera Fabian Marozsan.

Qui sotto il programma completo con le indicazioni in ora locale (sei ore indietro rispetto all’Italia):