WTA Montreal, Osaka: “L’anno scorso ero molto concentrata sulle vittorie, forse volevo troppo”

L’ex numero uno del mondo, Naomi Osaka, si è presentata in gran forma al WTA 1000 di Montreal, e dopo le due prime – convincenti – vittorie, ha messo al tappeto Jelena Ostapenko in poco più di un’ora di gioco. La tennista giapponese è stata intercetta in zona mista dai microfoni dei giornalisti, ecco cos’ha detto:

D. Naomi, quanto sei soddisfatta del tuo livello di gioco?

Naomi Osaka: “Sono sicuramente molto felice. Sapevo che, affrontando la partita, avrei dovuto giocare molto bene per batterla. Quindi, sono contenta di essere riuscita a farlo”.

D. Sei stata contenta di trovarti a un punto dalla vittoria, di essere stata breakata e poi di essere tornata forte sul suo servizio? Era importante per te lasciare un segno sul suo servizio?

Naomi Osaka: “Sì, ma volevo anche migliorare come giocatrice e non essere troppo severa con me stessa dopo quello che è successo. Era più una questione interna, volevo dare il 100% su ogni palla da quel match point in poi”.

D. C’è qualche aspetto del tuo gioco oggi di cui sei particolarmente soddisfatta?

Naomi Osaka: “Penso soprattutto nei colpi da fondocampo. Sono stata molto costante e ho dovuto resistere perché lei può chiudere con vincenti quando vuole. Quindi, mi sono concentrata a non andare in panico né a strafare”.

D. Senti di stare tornando lentamente ma sicuramente al tuo miglior livello di tennis?

Naomi Osaka: “È difficile dirlo. Ogni volta che gioco una buona partita penso questo. Sono contenta di giocare su cemento e a un buon livello, soprattutto arrivando nelle fasi finali di un torneo. Posso solo sperare di continuare così”.

D. Quanto è stata importante la vittoria di mercoledì, avendo salvato due match point? Quanto può portarti avanti in questo torneo, nella stagione e nel resto dell’anno?

Naomi Osaka: “È stata sicuramente molto importante. L’ho affrontata un paio di volte, ma nessuna partita è stata così drammatica come mercoledì. Per me è stato un grande miglioramento mentale, perché non giocavo una partita così da molto tempo. È stato qualcosa che ho tenuto a mente anche oggi”.

D. Parli dell’aspetto mentale. È qualcosa con cui stai ancora combattendo?

Naomi Osaka: “Sì, è sempre nella mia mente perché penso che potrei non giocare in modo straordinario, ma se sono mentalmente concentrata in ogni punto ho sempre una possibilità. Sto cercando di migliorare in questo”.

D. Sei il tipo di giocatrice che guarda il tabellone e si interessa al prossimo avversario? Potresti incontrare Gauff.

Naomi Osaka: “Lo so perché qualcuno me l’ha chiesto, quindi so chi sarà la mia prossima avversaria. Ma in genere non mi interessa molto perché preferisco concentrarmi sul mio lato del campo. Tuttavia so che stanno giocando adesso”.

D. Viaggi con la famiglia?

Naomi Osaka: “No. Shai è venuta a Washington DC, ma rimarrà negli Stati Uniti. La raggiungerò a Cincinnati”

D. Quanto ti aiuta trovare questo equilibrio, soprattutto rispetto all’aspetto mentale? Essere mamma ti dà una prospettiva diversa?

Naomi Osaka: “Sì, decisamente. Mi ha calmata molto e mi ha fatto capire che l’anno scorso ero molto concentrata sulle vittorie e a vincere tornei, forse volevo troppo. Ora a questo punto della stagione sono felice di essere in salute e spero di giocare ancora alcune partite. Mia figlia è la mia priorità numero uno”.

D. Quanti anni ha?

Naomi Osaka: “Ha due anni”.

D. Naomi, è passato poco tempo da quando lavori con Tomasz Wiktorowski. C’è qualcosa riguardo la sua personalità, in campo o fuori, che ti ha colpita finora?

Naomi Osaka: “Ero un po’ nervosa perché sembrava severo, ma in realtà è piuttosto divertente. A volte dice delle battute inaspettate. Mi piace molto. Abbiamo giocato solo due partite, ma sembra molto deciso su cosa vuole, il che è molto chiaro per me”.

D. Può sembrare una domanda banale, ma ti stai divertendo in questo momento?

Naomi Osaka: “Sì, grazie per avermelo chiesto. Mi sto divertendo. È davvero bello essere qui”.