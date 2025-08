WTA Montreal: Anisimova non lascia scampo a Raducanu. Avanzano anche Svitolina, Muchova e Swiatek

Si è completato il terzo turno del tabellone femminile del WTA 1000 canadese, quest’anno di scena a Montreal. La statunitense Amanda Anisimova (n.5 del seeding) archivia rapidamente la pratica Emma Raducanu con un netto 6-2 6-1, e si prepara a sfidare Elina Svitolina, protagonista di un match senza storia contro Anna Kalinskaya: doppio 6-1 per l’ucraina.

Karolina Muchova, invece, è stata brava a risalire dopo aver perso il primo set contro l’elvetica Belinda Bencic: 6-7(2) 6-2 6-3 il finale a favore della ceca (che affronterà Madison Keys agli ottavi). Avanza senza intoppi anche la n.2 del tabellone Iga Swiatek. La numero uno polacca regola Eva Lys con un doppio 6-2 e sulla sua strada, nel prossimo turno, troverà Clara Tauson.

[10] E. Svitolina b. A. Kalinskaya 6-1 6-1

Elina Svitolina firma una prestazione solida e senza sbavature nel terzo turno del WTA 1000 di Montreal. L’ucraina, numero 10 del seeding, liquida in appena un’ora di gioco la russa Anna Kalinskaya con un eloquente doppio 6-1, guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale.

Kalinskaya, reduce da buoni risultati nelle ultime settimane, non è mai riuscita a entrare davvero nel match. I tanti errori gratuiti (31 in totale) hanno finito per aprire la strada a una Svitolina cinica e in pieno controllo. L’ucraina ha concesso appena due game in tutto l’incontro, gestendo al meglio anche i pochi momenti di pressione al servizio.

Per Svitolina si tratta della quinta vittoria consecutiva contro la russa e del pass per un ottavo di finale interessante contro Amanda Anisimova, che ha dominato Emma Raducanu in apertura di giornata. Un confronto tra due giocatrici in buona forma e con stili di gioco molto diversi: la regolarità e l’intelligenza tattica di Elina contro la potenza e il rischio costante della giovane statunitense.

[5] A. Anisimova b. E. Raducanu 6-2 6-1

Amanda Anisimova domina Emma Raducanu nel terzo turno del WTA 1000 di Montreal, imponendosi con un netto 6-2 6-1. La statunitense, testa di serie numero 5, ha dettato il ritmo dall’inizio alla fine, senza mai concedere spazio alla britannica. Solida al servizio e aggressiva in risposta, Amanda ha chiuso l’incontro in poco più di un’ora. Prestazione autoritaria che conferma il suo ottimo momento. Ora sfiderà Elina Svitolina per un posto nei quarti di finale.

[2] I. Swiatek b. E. Lys 6-2 6-2

Iga Swiatek approda agli ottavi di finale in quel di Montreal con una vittoria netta su Eva Lys, battuta 6-2 6-2. La numero 2 del seeding ha controllato l’incontro con autorevolezza, sfruttando la maggiore profondità e consistenza nei colpi. Solida in risposta e quasi impeccabile al servizio, la polacca non ha mai concesso reali opportunità alla tedesca. Nessun calo di concentrazione, dunque, solo tennis ordinato e di qualità. Prossimo ostacolo la danese Clara Tauson.

[11] K. Muchova b. [17] B. Bencic 6(2)-7 6-2 6-3

Karolina Muchova accede agli ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal superando in rimonta Belinda Bencic. Dopo un primo set perso al tie-break, la ceca ha cambiato marcia, aumentando aggressività e profondità nei colpi. Decisiva la sua capacità di variare ritmo e soluzioni, che ha progressivamente mandato fuori giri l’elvetica. Muchova ha anche alzato il livello al servizio, concedendo pochissimo nei due set finali. Una prova di maturità e solidità, in vista del prossimo match contro Madison Keys.