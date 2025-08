Simona Halep vola in Ungheria per il Gran Premio di Formula 1

Simona Halep, ex numero 1 del ranking e due volte vincitrice Slam, sta condividendo sul suo profilo Instagram il suo bellissimo weekend in Ungheria dove al fianco della McLaren attraverso Transylvania Banca vista la partnership tra le due.

La campionessa del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019 è in compagnia tra gli altri di Patrick Ciorcila, direttore del Transylvania Open. Sul social di Halep, si possono vedere alcuni video direttamente dal paddock della McLaren e del passaggio delle macchine in pista per le qualifiche del sabato.

Il Gran Premio è in programma oggi, domenica 3 agosto, alle ore 15:00 con Charles Leclerc della Ferrari in pole position seguito proprio dalla McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Vedremo se Halep porterà fortuna al duo papaya che guida incontrastato la classifica Costruttori (516 punti contro i 248 della Ferrari e 220 della Mercedes) con sia Piastri e Norris che occupano anche le prime due piazze del Campionato Piloti: 266 punti per l’australiano, 250 del britannico.