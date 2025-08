WTA Montreal, il programma di martedì 5 agosto: da mezzanotte, Keys-Tauson e Svitolina-Osaka

Nel Day 10 del Omnium Banque Nationale présenté par Rogers si disputeranno gli ultimi due quarti di finale, quelli della metà bassa del tabellone. Non prima della mezzanotte italiana, entreranno in campo Madison Keys e Clara Tauson. Keys, unica delle prime otto del seeding ad aver rispettato la sua testa di serie (n. 6), al turno precedente ha sconfitto in rimonta Karolina Muchova, trovando nel corso del match sempre più fiducia nei propri colpi, vale a dire tirando fortissimo e dentro le righe il dritto. Dall’altra parte delle rete non dovrebbe partire nulla di meno dirompente se vedremo la Tauson che ha superato Iga Swiatek. Un solo precedente fra le due, quest’anno a Auckland vinto in due set da Clara.

Dopo di loro, sarà la volta di Elina Svitolina e Naomi Osaka. Agli ottavi, Osaka si è liberata in 49 minuti di Sevastova, mentre Svitolina ha battuto Anisimova 6-4 6-1. Biglietti da visita ottimi per entrambe in vista del loro ottavo confronto diretto, con Naomi avanti 4-3.

Il programma completo: