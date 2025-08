ATP Cincinnati, il percorso degli italiani: Arnaldi “vede” Musetti, che punta Sinner ai quarti

Poca fortuna per i nostri azzurri al Cincinnati Open, giunto alla sua 124esima edizione per quanto riguarda il singolare maschile. Sorteggiato il tabellone, e visto il percorso di Jannik Sinner, è il momento di dedicarci al resto della pattuglia azzurra che sarà al via sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Gardena partire da giovedì 7 agosto. Il tennis italiano ha strappato un nuovo record in Ohio, dato che su 32 teste di serie ben 5 sono italiane. Non era mai successo prima in un evento 1000.

Dietro al 23enne altoatesino, primo favorito del tabellone, c’è Lorenzo Musetti, insignito dell’ottava testa di serie. Il carrarino esordirà contro Benjamin Bonzi o Matteo Arnaldi. In seguito, in caso di successo, potrebbe trovare Stefanos Tsitsipas o Fabian Marozsan al terzo turno, Casper Ruud o Felix Auger-Aliassime agli ottavi e Jannik Sinner o Tommy Paul ai quarti.

Flavio Cobolli, 15esima forza del seeding statunitense, debutterà contro Yoshihito Nishioka o un qualificato. Dovesse vincere, al terzo turno incrocerebbe Alejandro Davidovich Fokina o Joao Fonseca e agli ottavi Taylor Fritz o Lorenzo Sonego.

Per il torinese, quindi, dopo un eventuale successo al debutto contro Zizou Bergs o Jacob Fearnley, la sua strada da 31esima testa di serie si farebbe subito ripidissima, dato che potrebbe sfidare il numero uno americano.

Luciano Darderi, 29esimo favorito del tabellone, avrà come primo avversario Jaume Munar o Francisco Comesana. Un’affermazione lo qualificherebbe al terzo turno, dove incontrerebbe Alex de Minaur o Reilly Opelka.

Infine, Mattia Bellucci sarà opposto a Damir Dzumhur al primo turno. Se fosse in grado di superare il bosniaco, ecco che Carlos Alcaraz gli si metterebbe dinanzi al secondo turno.

Il percorso eventuale degli italiani a Cincinnati