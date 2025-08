WTA Cincinnati, tutto quello che c’è da sapere: da chi partecipa alle assenze, le date e le italiane in corsa

Manca sempre meno all’inizio del torneo femminile di Cincinnati. Dal 7 al 18 agosto il cemento statunitense ospiterà come di consueto il WTA 1000 vinto l’anno scorso da Aryna Sabalenka in finale contro Jessica Pegula. Il sorteggio del tabellone femminile si terrà mercoledì 6 agosto ore 15:00 locali, dunque le 21:00 in Italia, il giorno dopo rispetto a quello maschile.

WTA Cincinnati: ben tre top 10 out

Ci saranno defezioni tanto importanti quanto purtroppo scontate in questo WTA Cincinnati 2025. Innanzitutto non ci sarà Mirra Andreeva, che l’anno scorso venne eliminata ai quarti in una super partita contro Iga Swiatek, vinta appunto dalla polacca dopo 2 ore e 40 minuti al terzo set. Qinwen Zheng invece ha dovuto sottoporsi ad un intervento in artroscopia al gomito destro a fine luglio dunque dovremmo abituarci a leggere il suo nome tra le assenti degli imminenti tornei. Assente anche Paula Badosa: da sempre perseguitata dagli infortuni, l’ex numero 2 al mondo soffre ad oggi di una lesione allo psoas che le costerà inevitabilmente l’uscita dalla top 10 (oggi è n. 9 del ranking).

Non ci saranno neanche Lois Boisson, Alexandra Eala, Petra Kvitova (che si ritirerà dopo lo US Open) e Ons Jabeur. La tennista tunisina, tre volte finalista Slam, ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa in quanto non si sentiva felice in campo dunque necessita di riposo mentale oltre che fisico. Nessuna racchetta appesa al chiodo, ma comunque giorni lontani dal circuito che sicuramente si prolungheranno in occasione del torneo di Cincinnati.

WTA Cincinnati: il ritorno di Sabalenka e la wild card a Venus Williams

Aryna Sabalenka, numero uno al mondo e campionessa in carica, non poteva mancare all’appuntamento di Cincinnati e dopo il forfait a Montreal è pronta a difendere titoli e punti in classifica. A completare le prime dieci teste di serie saranno Coco Gauff, Jessica Pegula (finalista in carica), Iga Swiatek, Jasmine Paolini, Madison Keys, Emma Navarro, Elena Rybakina, Amanda Anisimova e Elina Svitolina.

Fin qui sono state rese note due wild card ovvero Caty McNally and Venus Williams, che a 45 anni è tornata a giocare una partita WTA dopo 491 giorni in occasione del match contro Peyton Stearns a Washington, riuscendo anche a vincere 6-3 6-4 prima di fermare la sua corsa contro la polacca Magdalena Frech con un doppio 6-2.

WTA Cincinnati, le italiane: possibile poker azzurro

Per quanto riguarda la rappresentanza italiana nel tabellone principale a Cincinnati, gli occhi saranno tutti su Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Altre due le azzurre presenti, ma nelle qualificaizoni ovvero Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan che sfideranno rispettivamente Priscilla Hon e Solana Sierra. Per entrambe ci sarà poi un altro turno decisivo di qualificazione che varrà il pass per il main draw: in caso di vittoria, Cocciaretto sfiderà una tra Ella Seidel e Varvara Lepchenko mentre Trevisan la vincente dell’incontro tra Emina Bektas e Katarzyna Kawa.

WTA Cincinnati, le 32 teste di serie