WTA Cincinnati: Rybakina rimonta Zarazua, Sabalenka vince ma non brilla. Yuan sorprende Shnaider

Tra la sera italiana di sabato 9 e la notte di domenica 10 agosto si sono giocate alcune sfide del secondo turno del torneo WTA Cincinnati.

Partiamo dal successo della cinese Yue Yuan che mette a referto la seconda vittoria consecutiva nel torneo 1000 statunitense. Dopo il doppio 6-2 rifilato a Cristina Bucsa, la classe 1999 batte anche la testa di serie numero 14 Diana Shnaider. La russa era riuscita a rispondere al 6-4 iniziale con un netto 6-1 che aveva fatto pensare ad una rimonta, ma nel terzo set dopo una girandola di break nella fase centrale è Yue Yuan a chiudere 6-3.

Qualche pericolo per Elena Rybakina contro la messicana Renata Zarazua. La nativa di Città del Messico mette in apprensione la numero 10 al mondo vincendo 6-4 il primo set, salvo poi subire il più classico dei 6-0 di reazione complici tre break consecutivi. Nel set decisivo, dopo una palla break non sfruttata da Zarazua sul 2-2, Rybakina prende il sopravvento e trova il break decisivo che vale il 7-5.

Il popolo statunitense ha sognato per oltre un’ora e mezza con la 19enne Clervie Ngounoue contro Elisa Mertens. La tennista di Washington si era portata sul 6-3 nel primo set nonostante un break a sfavore iniziale mentre nel secondo parziale ha rimontato dal 4-1 portando il set al tie-brek. Qui l’esperienza ha fatto da padrona e la belga ha concesso appena un minibreak contro i tre della numero 211 al mondo. Arrivati al terzo set, Ngounoue vanifica tre palle break sull’1-0 e subito dopo incassa il break che a fine incontro farà la differenza.

Ci sono volute oltre due ore e mezza ad Anna Kalinskaya per sconfiggere la padrona di casa Peyton Stearns. La russa, testa di serie numero 28 nel tabellone, rimonta da 3-1 e salva un set point assicurandosi successivamente il 7-4 al tie-break. Stearns non si disunisce e al quarto set point si aggiudica il secondo set per 6-4 grazie al break ottenuto sul 2-2. Ha vita breve invece l’ultimo parziale con un doppio break di Kalinskaya che spegne le speranze di Stearns.

Aryna Sabalenka riprende col piede giusto dopo l’eliminazione contro Amanda Anisimova in semifinale a Wimbledon. La bielorussa ha superato Marketa Vondrousova nonostante qualche brivido iniziale come i tre break point per la ceca nel primo game del match e i successivi tre tra il quinto e il settimo gioco. Alla fine conta il cinismo e alla prima vera chance di break per Sabalenka, la numero uno al mondo trova il colpo grosso del 7-5. La vincitrice di Wimbledon 2023 si scioglie come neve al sole nel secondo set dove subisce un netto 6-1, ma non prima di sprecare altre cinque palle break al quinto gioco. Qualche rammarico dunque per Vondrousova che arrivava da due vittorie di fila contro Aryna a Stoccarda e Berlino.

A proposito della sopracitata Amanda Anisimova, la numero 8 al mondo si è qualificata al terzo turno del WTA Cincinnati per via del ritiro di Leolia Jeanjean, ritirata per un infortunio al polpaccio.