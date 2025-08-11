Italiani in campo oggi lunedì 11 agosto: Sinner, Sonego ed Errani/Paolini. A che ora e dove vederli

Inizio di settimana scoppiettante in Ohio per quello che è il day 5 del Cincinnati Open. Per i colori italiani saranno due i protagonisti in campo per quanto concerne il circuito maschile, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, a cui va aggiunta la coppia d’oro Errani/Paolini che farà il suo esordio in doppio.

Partiamo dal circuito maschile. Dopo aver saltato la trasferta in Canada, tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, che è il campione uscente del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino scenderà in campo non prima dell’1:00 di martedì in Italia per la sessione serale sul P&G Center Court. Dopo la convincente vittoria su Galán, Sinner affronterà al terzo turno il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 30. Non ci sono precedenti tra i due, ma i bookmaker prevedono un match a senso unico, con la vittoria di Sinner quotata a 1.02 da Goldbet e Lottomatica, mentre un’improbabile vittoria di Diallo è pagata 13 volte la posta. Sisal, invece, non quota la vittoria di Sinner ma offre un importo pari a 16 volte la puntata per un successo del canadese.

Sempre sul P&G Center Court, ma a chiusura della sessione diurna (realisticamente intorno alle 20:30 italiane), vedremo in campo Lorenzo Sonego. Il torinese avrà un compito tutt’altro che agevole contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4. I precedenti tra i due nei main draw ATP sono a favore di Fritz (5-2), che ha vinto anche i loro ultimi tre incontri, incluso quello di quest’anno a Miami in due set. I bookmaker danno Fritz come favorito: Sisal quota la sua vittoria a 1.16, mentre Goldbet e Lottomatica a 1.17. Per chi crede in un successo di Sonego, le migliori quote sono offerte da Goldbet e Lottomatica a 5.20 (contro il 4.75 di Sisal).

Dal circuito ATP ci spostiamo a quello WTA. Nel doppio femminile la coppia italiana Errani/Paolini, teste di serie numero 1, è pronta a fare il suo debutto. Reduci da qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane, le italiane avrebbero dovuto affrontare nella giornata di sabato le statunitensi Dolehide/Kenin, che si sono però ritirate poco prima del loro match. Al loro posto sono subentrate le alternate Potapova/Danilovic. Essendo Potatova impegnata nella giornata di sabato nel match di apertura di programma contro Swiatek, la sfida è stata riprogrammata. Dopo l’esordio vincente in singolare per Paolini arriva la sfida di doppio che prenderà il via intorno alle 18:30 italiane.

Il Masters 1000 di Cincinnati è visibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV mentre il troneo WTA 1000 è visibile anche in chiaro su Supertennis.

Italiani in campo a Cincinnati, lunedì 11 agosto 2025

ATP Cincinnati, terzo turno: [31] L. Sonego – [4] T. Fritz, P&G Center Court, terzo match dalle ore 17:00 (ore 20:30 circa)

ATP Cincinnati, terzo turno: [1] J. Sinner – [30] G. Diallo, P&G Center Court, quarto match, non prima dell’1:00.

WTA Cincinnati, primo turno: [1] Paolini/Errani – [Alt] Danilovic/Potapova, Court 10, secondo match (ore 18:30 circa)