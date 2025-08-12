Cincinnati: Sinner, Alcaraz, Sabalenka campioni dentro e fuori. Che momento per i fan

Sarà sicuramente uno dei ricordi che molti fan presenti al Cincinnati Open 2025 si porteranno a lungo con sé.

Come si può vedere dal video condiviso su Instagram, il torneo ha organizzato degli incontri a sorpresa per i tifosi presenti alla venue del Masters 1000 statunitense. Ignari di essere ascoltati, i presenti hanno descritto ciò che più ammirano della loro superstar del tennis preferita, per poi rivolgere una domanda al giocatore. A questo esperimento hanno partecipato Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

La trovata degli organizzatori sta in un colpo di scena diviso in due atti: dapprima il giocatore risponde alla domanda, sorprendendo già i tifosi per il fatto di essere connesso in diretta; successivamente, viene comunicato ai fan di recarsi nel retro dello studio da cui stavano parlando, così da essere sorpresi di nuovo. questa volta dal vivo, alle loro spalle.

Si tratta di un momento quasi commovente per molti tifosi, e un modo per poter apprezzare il calore reciproco condiviso da fan e giocatori. Oltre a questo, il video è una dimostrazione di come i social, spesso divisivi e scoraggianti, possano far provare anche questo tipo di emozioni.