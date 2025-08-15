Coppa Davis, tutti i convocati del secondo turno di qualificazione: tanti i nomi grossi, da Alcaraz a Shelton

Ci avviciniamo sempre di più alle Final 8 di Bologna per quanto riguarda la Coppa Davis, sia per quanto riguarda la data d’inizio (18 novembre) sia per le gare di qualificazioni rimanenti. Stiamo parlando del secondo turno, con l’Italia che in quanto campione in carica non dovrà ancora partecipare.
CI saranno invece Nazionali del calibro di Stati Uniti d’America e Spagna, due strapotenze del tennis mondiale insieme all’Italia. Come possiamo leggere dal sito ufficiale della competizioni, sono state diramate le convocazioni per questi match e tra i vari tennisti presenti ci saranno Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur e Holger Rune.
Andiamo ora a vedere l’elenco completo dei tennisti che prenderanno parte a questo secondo turno e di conseguenza anche le sfide:
PAESI BASSI-ARGENTINA
12-13 settembre a Martiniplaza, Groningen
Paesi Bassi
Jesper de Jong
Botic van de Zandschulp
Guy den Ouden
Sander Arends
Sem Verbeek
Capitano: Paul Haarhuis
Argentina
Francisco Cerundolo
Tomas Martin Etcheverry
Francisco Comesana
Horacio Zeballos
Andres Molteni
Capitano: Javier Frana
AUSTRALIA-BELGIO
13-14 settembre alla Ken Rosewall Arena di Sydney
Australia
Alex de Minaur
Alexei Popyrin
Jordan Thompson
Matthew Ebden
Capitano: Lleyton Hewitt
Belgio
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Alexander Blockx
Sander Gille
Joran Vliegen
Capitano: Steve Darcis
UNGHERIA-AUSTRIA
12-13 settembre alla Fonix Arena di Debrecen
Ungheria
Fabian Marozsan
Marton Fucsovics
Zsombor Piros
Peter Fajta
Capitano: Kornel Bardoczky
Austria
Filip Misolic
Sebastian Ofner
Jurij Rodionov
Lucas Miedler
Alexander Erler
Capitano: Jurgen Melzer
GIAPPONE-GERMANIA
12-13 settembre all’Ariake Colosseum di Tokyo
Giappone
Kei Nishikori
Shintaro Mochizuki
Yoshihito Nishioka
Yosuke Watanuki
Takeshi Yuzuki
Capitano: Go Soeda
Germania
Daniel Altmaier
Yannick Hanfmann
Jan-Lennard Struff
Kevin Krawietz
Tim Puetz
Capitano: Michael Kohlmann
USA-REPUBBLICA CECA
12-13 settembre al Delray Beach Tennis Center di Delray Beach in Florida
USA
Taylor Fritz
Ben Shelton
Frances Tiafoe
Tommy Paul
Capitano: Bob Bryan
Repubblica Ceca
Jakub Mensik
Tomas Machac
Jiri Lehecka
Petr Brunclik
Adam Pavlasek
Capitano: Tomas Berdych
SPAGNA-DANIMARCA
13-14 September al Club de Tenis Puente Romano di Marbella
Spagna
Carlos Alcaraz
Alejandro Davidovich Fokina
Pedro Martinez
Marcel Granollers
Capitano: David Ferrer
Danimarca
Holger Rune
Elmer Moller
August Holmgren
Christian Sigsgaard
Johannes Ingildsen
Capitano: Frederik Nielsen
CROAZIA-FRANCIA
12-13 settembre al Dvorana Gradski Vrt di Osijek
Croazia
Marin Cilic
Borna Coric
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic
Capitano: Ivan Dodig
Francia
Ugo Humbert
Benjamin Bonzi
Arthur Rinderknech
Pierre-Hugues Herbert
Capitano: Paul-Henri Mathieu