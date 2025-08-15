Coppa Davis

Coppa Davis, tutti i convocati del secondo turno di qualificazione: tanti i nomi grossi, da Alcaraz a Shelton

La Spagna affronta la Danimarca di Rune mentre contro gli Stati Uniti ci sarà la Repubblica Ceca di Mensik

By Christian Attanasio
2 Min Read
Carlos Alcaraz – Coppa Davis 2024 (foto via Twitter @atptour)

Ci avviciniamo sempre di più alle Final 8 di Bologna per quanto riguarda la Coppa Davis, sia per quanto riguarda la data d’inizio (18 novembre) sia per le gare di qualificazioni rimanenti. Stiamo parlando del secondo turno, con l’Italia che in quanto campione in carica non dovrà ancora partecipare.

CI saranno invece Nazionali del calibro di Stati Uniti d’America e Spagna, due strapotenze del tennis mondiale insieme all’Italia. Come possiamo leggere dal sito ufficiale della competizioni, sono state diramate le convocazioni per questi match e tra i vari tennisti presenti ci saranno Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur e Holger Rune.

Andiamo ora a vedere l’elenco completo dei tennisti che prenderanno parte a questo secondo turno e di conseguenza anche le sfide:

PAESI BASSI-ARGENTINA
12-13 settembre a Martiniplaza, Groningen

Paesi Bassi
Jesper de Jong
Botic van de Zandschulp
Guy den Ouden
Sander Arends
Sem Verbeek
Capitano: Paul Haarhuis

Argentina
Francisco Cerundolo
Tomas Martin Etcheverry
Francisco Comesana
Horacio Zeballos
Andres Molteni
Capitano: Javier Frana

AUSTRALIA-BELGIO
13-14 settembre alla Ken Rosewall Arena di Sydney

Australia
Alex de Minaur
Alexei Popyrin
Jordan Thompson
Matthew Ebden
Capitano: Lleyton Hewitt

Belgio
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Alexander Blockx
Sander Gille
Joran Vliegen
Capitano: Steve Darcis

UNGHERIA-AUSTRIA
12-13 settembre alla Fonix Arena di Debrecen

Ungheria
Fabian Marozsan
Marton Fucsovics
Zsombor Piros
Peter Fajta
Capitano: Kornel Bardoczky

Austria
Filip Misolic
Sebastian Ofner
Jurij Rodionov
Lucas Miedler
Alexander Erler
Capitano: Jurgen Melzer

GIAPPONE-GERMANIA
12-13 settembre all’Ariake Colosseum di Tokyo

Giappone
Kei Nishikori
Shintaro Mochizuki
Yoshihito Nishioka
Yosuke Watanuki
Takeshi Yuzuki
Capitano: Go Soeda

Germania
Daniel Altmaier
Yannick Hanfmann
Jan-Lennard Struff
Kevin Krawietz
Tim Puetz
Capitano: Michael Kohlmann

USA-REPUBBLICA CECA
12-13 settembre al Delray Beach Tennis Center di Delray Beach in Florida

USA
Taylor Fritz
Ben Shelton
Frances Tiafoe
Tommy Paul
Capitano: Bob Bryan

Repubblica Ceca
Jakub Mensik
Tomas Machac
Jiri Lehecka
Petr Brunclik
Adam Pavlasek
Capitano: Tomas Berdych

SPAGNA-DANIMARCA
13-14 September al Club de Tenis Puente Romano di Marbella

Spagna
Carlos Alcaraz
Alejandro Davidovich Fokina
Pedro Martinez
Marcel Granollers
Capitano: David Ferrer

Danimarca
Holger Rune
Elmer Moller
August Holmgren
Christian Sigsgaard
Johannes Ingildsen
Capitano: Frederik Nielsen

CROAZIA-FRANCIA
12-13 settembre al Dvorana Gradski Vrt di Osijek

Croazia
Marin Cilic
Borna Coric
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic
Capitano: Ivan Dodig

Francia
Ugo Humbert
Benjamin Bonzi
Arthur Rinderknech
Pierre-Hugues Herbert
Capitano: Paul-Henri Mathieu

