Coppa Davis, tutti i convocati del secondo turno di qualificazione: tanti i nomi grossi, da Alcaraz a Shelton

Ci avviciniamo sempre di più alle Final 8 di Bologna per quanto riguarda la Coppa Davis, sia per quanto riguarda la data d’inizio (18 novembre) sia per le gare di qualificazioni rimanenti. Stiamo parlando del secondo turno, con l’Italia che in quanto campione in carica non dovrà ancora partecipare.

CI saranno invece Nazionali del calibro di Stati Uniti d’America e Spagna, due strapotenze del tennis mondiale insieme all’Italia. Come possiamo leggere dal sito ufficiale della competizioni, sono state diramate le convocazioni per questi match e tra i vari tennisti presenti ci saranno Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur e Holger Rune.

Andiamo ora a vedere l’elenco completo dei tennisti che prenderanno parte a questo secondo turno e di conseguenza anche le sfide:

PAESI BASSI-ARGENTINA

12-13 settembre a Martiniplaza, Groningen

Paesi Bassi

Jesper de Jong

Botic van de Zandschulp

Guy den Ouden

Sander Arends

Sem Verbeek

Capitano: Paul Haarhuis

Argentina

Francisco Cerundolo

Tomas Martin Etcheverry

Francisco Comesana

Horacio Zeballos

Andres Molteni

Capitano: Javier Frana

AUSTRALIA-BELGIO

13-14 settembre alla Ken Rosewall Arena di Sydney

Australia

Alex de Minaur

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt

Belgio

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Alexander Blockx

Sander Gille

Joran Vliegen

Capitano: Steve Darcis

UNGHERIA-AUSTRIA

12-13 settembre alla Fonix Arena di Debrecen

Ungheria

Fabian Marozsan

Marton Fucsovics

Zsombor Piros

Peter Fajta

Capitano: Kornel Bardoczky

Austria

Filip Misolic

Sebastian Ofner

Jurij Rodionov

Lucas Miedler

Alexander Erler

Capitano: Jurgen Melzer

GIAPPONE-GERMANIA

12-13 settembre all’Ariake Colosseum di Tokyo

Giappone

Kei Nishikori

Shintaro Mochizuki

Yoshihito Nishioka

Yosuke Watanuki

Takeshi Yuzuki

Capitano: Go Soeda

Germania

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann

Jan-Lennard Struff

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitano: Michael Kohlmann

USA-REPUBBLICA CECA

12-13 settembre al Delray Beach Tennis Center di Delray Beach in Florida

USA

Taylor Fritz

Ben Shelton

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Capitano: Bob Bryan

Repubblica Ceca

Jakub Mensik

Tomas Machac

Jiri Lehecka

Petr Brunclik

Adam Pavlasek

Capitano: Tomas Berdych

SPAGNA-DANIMARCA

13-14 September al Club de Tenis Puente Romano di Marbella

Spagna

Carlos Alcaraz

Alejandro Davidovich Fokina

Pedro Martinez

Marcel Granollers

Capitano: David Ferrer

Danimarca

Holger Rune

Elmer Moller

August Holmgren

Christian Sigsgaard

Johannes Ingildsen

Capitano: Frederik Nielsen

CROAZIA-FRANCIA

12-13 settembre al Dvorana Gradski Vrt di Osijek

Croazia

Marin Cilic

Borna Coric

Dino Prizmic

Mate Pavic

Nikola Mektic

Capitano: Ivan Dodig

Francia

Ugo Humbert

Benjamin Bonzi

Arthur Rinderknech

Pierre-Hugues Herbert

Capitano: Paul-Henri Mathieu