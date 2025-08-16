ATP

ATP Winston Salem, il tabellone: Sonego difende il titolo del 2024. Presenti anche altri tre azzurri

Lorenzo è il numero 5 del seeding. Oltre a lui l'Italia può contare anche su Arnaldi, Darderi e Bellucci. Tsitsipas prima testa di serie

By Andrea Mastronuzzi
2 Min Read
Lorenzo Sonego Winston-Salem 2024 (Foto X @WSOpen)
Lorenzo Sonego Winston-Salem 2024 (Foto X @WSOpen)

I preparativi per lo US Open fervono. Siamo infatti arrivati all’ultima settimana prima dell’inizio dello Slam newyorchese e, come ormai succede da diversi anni (per la precisione dal 2011), l’appuntamento che ne segna la vigilia a livello ATP è il 250 di Winston Salem. Il campione in carica è il nostro Lorenzo Sonego che un anno fa sconfisse Alex Michelsen in finale. A differenza del suo sfidante in quell’occasione, l’azzurro sarà al via del torneo anche in questa edizione e lo farà da numero 5 del seeding, già al secondo turno grazie a un bye. All’esordio incontrerà un qualificato o la wild card americana Dostanic. Più avanti potrebbe trovare sulla sua strada Munar e dopo ancora Griekspoor.

Lorenzo non sarà solo a rappresentare i nostri colori in North Carolina. Nel tabellone principale figurano infatti anche i nomi di Luciano Darderi (testa di serie n. 3), Matteo Arnaldi (n. 6) e Mattia Bellucci. Darderi, che esordirà contro Holt o McDonald, condivide il quarto di tabellone con Nuno Borges ma attenzione anche a Korda che tornerà in campo dopo aver saltato la stagione sull’erba e la prima e sostanziosa parte di quella sul cemento nordamericano.

Per Arnaldi, invece, il debutto sarà contro Walton o Van de Zandschulp e l’ipotetico incrocio nei quarti di finale con Tsitsipas che è il numero 1 del seeding. Il greco, a caccia di sensazioni positive in vista dello US Open dopo aver raccolto solo una vittoria tra Toronto e Cincinnati, inizierà il suo percorso sfidando il cinese Bu o il taiwanese Tseng. L’ultimo azzurro in tabellone, Mattia Bellucci (in finale al Challenger di Sumter), esordirà contro l’argentino Comesana con la prospettiva di affrontare la testa di serie numero 12 Jaume Munar al secondo turno.

