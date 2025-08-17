Italiani

Italiani in campo domenica 17 agosto: Paolini per la finale a Cincinnati, Bellucci per il titolo a Sumter. A che ora e dove vederli

Ancora Italia protagonista in questa domenica dedicata alle semifinali femminili a Cincinnati. Paolini cerca la terza finale in un WTA 1000', Bellucci vuole avvicinare il best ranking

Jasmine Paolini - Cincinnati 2025 (Photo by Jeff Dean/Wick Photography for Cincinnati Open)

L’Italia non smette di sognare, e non soltanto a Cincinnati. Dopo aver portato almeno un rappresentante in semifinale in tutti e 4 i tornei in Ohio (Sinner, Paolini, Musetti/Sonego, Errani/Paolini) due su tre hanno raggiunto l’ultimo atto. Sinner ha superato l’ostacolo Atmane, così come Musetti/Sonego che hanno fatto una piccola impresa contro gli specialisti Salisbury/Skupski. Nulla da fare invece per le campionesse olimpiche Errani/Paolini, ma Jasmine ci riproverà questa sera in singolare contro Veronika Kudermetova (qui abbiamo tracciato il suo profilo per scoprire qualcosa in più su di lei). L’appuntamento è alle 21, dopo la prima semifinale tra Swiatek e Rybakina, in programma alle 19: in palio per Paolini la sua terza finale in un WTA 1000 dopo Dubai 2024 e Roma 2025 (entrambe vinte).

Jasmine però non sarà la sola azzurra protagonista oggi: nel pomeriggio infatti, alle 17, scenderà in campo anche Mattia Bellucci, impegnato sul cemento di Sumter contro il kazako Shevchenko. Mattia, alla settima finale Challenger – tutte sul veloce – cerca il suo quarto titolo di categoria. Dopo aver vinto le prime tre, l’azzurro ha perso le ultime tre finali e non vince un Challenger da quasi due anni (Cassis, settembre 2023). Tanto è cambiato in ogni caso per Mattia in questi ultimi tempi: una vittoria oggi lo porterebbe al n. 63 del mondo, vicinissimo al suo best ranking di n. 62.

Italiani in campo oggi, Paolini e Bellucci: a che ora e dove vederli

  • Ore 17, [3] M. Bellucci – [5] A. Shevchenko, finale Challenger 125 Sumter, diretta streaming Challenger TV
  • Ore 21, [7] J. Paolini – V. Kudermetova, semifinale WTA 1000 Cincinnati, diretta Sky Sport, Supertennis; streaming su NOW, Supertennix

