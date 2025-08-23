WTA

WTA Cleveland: Cirstea in finale partendo dalle qualificazioni. Sfiderà Li

Dopo aver eliminato la prima testa di serie Samsonova, la rumena ha superato anche Zakharova. L'americana Li vittoriosa su Wang dopo tre set combattuti

By Jenny Rosmini
3 Min Read
Sorana Cirstea - Miami 2023 (foto X @wta)

A Cleveland, nel torneo WTA 250 Tennis in the Land – giunto alla sua quinta edizione e considerato un importante evento di preparazione allo US Open – le semifinali hanno delineato una finale intrigante: Ann Li ha superato Xinyu Wang, mentre Sorana Cirstea ha infranto le ambizioni di Anastasia Zakharova. La finale è in programma oggi 23 agosto alle 14:30 ora locale, le 20:30 in Italia, e vedrà opposte l’americana e la rumena, protagoniste nell’eliminare le prime due teste di serie del tabellone in momenti diversi del torneo.

Li tiene a galla l’America

Ann Li si è imposta in un match vibrante contro la seconda testa di serie, Xinyu Wang, con il punteggio di 6‑3, 5‑7, 6‑4. La 25enne statunitense ha saputo capitalizzare i 10 doppi falli dell’avversaria, con ben 6 break point sfruttati su 16 occasioni. Questo successo proietta Li alla sua seconda finale stagionale nel circuito WTA, la quinta in tutta la carriera e una grande opportunità per aggiungere un altro trofeo dopo la vittoria del 2021 a Tenerife.

Cirstea torna in finale dopo quattro anni

Nell’altra semifinale, Sorana Cirstea ha confermato lo stato di forma attuale dopo gli ottavi raggiunti a Cincinnati, dove si era arresa soltanto alla futura campionessa Iga Swiatek, e dopo aver eliminato la prima testa di serie, Liudmila Samsonova. A farne le spese è stata la russa Anastasia Zakharova. Nel primo set la rumena ha dominato scappando rapidamente sul 5-0 prima di chiudere 6-1. Nella seconda frazione, Zakharova ha migliorato il proprio rendimento sia al servizio che in risposta e si era portata anche avanti di un break sul 4-2. Cirstea però non si è disunita ed è riuscita a recuperare.

Il match si è chiuso in un’ora e venti minuti, con la rumena che ha saputo sfruttare le difficoltà di Zakharova nello scambio prolungato. Per Cirstea si tratta della settima finale in singolare della carriera, dopo i titoli conquistati nel 2008 a Tashkent e nel 2021 a Istanbul, dove aveva giocato la sua ultima finale prima di quella appena conquistata.

