WTA Cleveland: Cirstea in finale partendo dalle qualificazioni. Sfiderà Li

A Cleveland, nel torneo WTA 250 Tennis in the Land – giunto alla sua quinta edizione e considerato un importante evento di preparazione allo US Open – le semifinali hanno delineato una finale intrigante: Ann Li ha superato Xinyu Wang, mentre Sorana Cirstea ha infranto le ambizioni di Anastasia Zakharova. La finale è in programma oggi 23 agosto alle 14:30 ora locale, le 20:30 in Italia, e vedrà opposte l’americana e la rumena, protagoniste nell’eliminare le prime due teste di serie del tabellone in momenti diversi del torneo.

Li tiene a galla l’America

Ann Li si è imposta in un match vibrante contro la seconda testa di serie, Xinyu Wang, con il punteggio di 6‑3, 5‑7, 6‑4. La 25enne statunitense ha saputo capitalizzare i 10 doppi falli dell’avversaria, con ben 6 break point sfruttati su 16 occasioni. Questo successo proietta Li alla sua seconda finale stagionale nel circuito WTA, la quinta in tutta la carriera e una grande opportunità per aggiungere un altro trofeo dopo la vittoria del 2021 a Tenerife.

Cirstea torna in finale dopo quattro anni

Nell’altra semifinale, Sorana Cirstea ha confermato lo stato di forma attuale dopo gli ottavi raggiunti a Cincinnati, dove si era arresa soltanto alla futura campionessa Iga Swiatek, e dopo aver eliminato la prima testa di serie, Liudmila Samsonova. A farne le spese è stata la russa Anastasia Zakharova. Nel primo set la rumena ha dominato scappando rapidamente sul 5-0 prima di chiudere 6-1. Nella seconda frazione, Zakharova ha migliorato il proprio rendimento sia al servizio che in risposta e si era portata anche avanti di un break sul 4-2. Cirstea però non si è disunita ed è riuscita a recuperare.

Il match si è chiuso in un’ora e venti minuti, con la rumena che ha saputo sfruttare le difficoltà di Zakharova nello scambio prolungato. Per Cirstea si tratta della settima finale in singolare della carriera, dopo i titoli conquistati nel 2008 a Tashkent e nel 2021 a Istanbul, dove aveva giocato la sua ultima finale prima di quella appena conquistata.