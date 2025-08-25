Classifica WTA: Alexandrova, best ranking e decima nella Race. Cirstea torna in top 100

La classifica WTA di lunedì 25 agosto. Vede l’italiana Jasmine Paolini stabile all’ottavo posto mondiale, che le ha regalato la settima testa di serie allo US Open. Più movimento, invece, fuori dalla top 10, con la classifica che si è aggiornata con i punti derivanti dagli eventi di Cleveland e Monterrey.

Classifica WTA aggiornata il 25 agosto

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti 1 0 Aryna Sabalenka 11225 2 0 Coco Gauff 7933 3 0 Iga Swiatek 7874 4 0 Jessica Pegula 4903 5 0 Mirra Andreeva 4733 6 0 Madison Keys 4699 7 0 Qinwen Zheng 4433 8 0 Jasmine Paolini 4116 9 0 Amanda Anisimova 3869 10 0 Elena Rybakina 3663 11 0 Emma Navarro 2960 12 +2 Ekaterina Alexandrova 2916 13 -1 Karolina Muchova 2838 14 +1 Clara Tauson 2781 15 -2 Elina Svitolina 2726 16 0 Paula Badosa 2564 17 +5 Diana Shnaider 2476 18 -1 Daria Kasatkina 2361 19 -1 Belinda Bencic 2265 20 -1 Liudmila Samsonova 2219 21 0 Elise Mertens 2129 22 -2 Beatriz Haddad Maia 1921 23 +1 Victoria Mboko 1834 24 +1 Naomi Osaka 1779 25 +1 Veronika Kudermetova 1763 26 +1 Jelena Ostapenko 1720 27 +1 Sofia Kenin 1708 28 +1 Marta Kostyuk 1656 29 +2 Anna Kalinskaya 1582 30 +3 Leylah Fernandez 1564

I balzi più importanti riguardano Ekaterina Alexandrova e Diana Shnaider, rispettivamente finalista e vincitrice del torneo 500 di Monterrey. La prima guadagna due posizioni, attestandosi al numero 12 al mondo, suo best ranking. La campionessa, invece, scala cinque piazze, passando dalla numero 22 alla 17. Leylah Fernandez sale poi di tre caselle e torna alla trentesima posizione WTA. Anna Kalinskaya avanza di due e si issa al numero 29 al mondo. Salgono di una posizione anche Clara Tauson e Victoria Mboko, che agguantano il loro miglior piazzamento nel ranking: la danese al 14esimo posto, la canadese al 23esimo.

Crollano invece Linda Noskova, che perde terreno passando dalla poltrona numero 23 alla 32 WTA, Mccartney Kessler, che dalla 34 scivola alla 41, Anastasia Potapova (dalla 45 alla 53) e Peyton Stearns (dalla 47 alla 54). Dal lato opposto, Marie Bouzkova e Alycia Parks, semifinaliste a Monterrey, guadagnano rispettivamente nove e quindici posizioni, attestandosi la ceca al numero 44 WTA e la statunitense al numero 56 mondiale. Le croate Donna Vekic e Antonia Ruzic avanzano rispettivamente di sei e venti posizioni, entrando la prima in top 50 e la seconda in top 70 per la prima volta. Molto bene anche le prime due classificate al 250 di Cleveland: Sorana Cirstea e Ann Li. La romena ha vinto il titolo partendo dalle qualificazioni e scala così quarantuno gradini, tornando ampiamente tra le prime 100 al mondo, alla posizione numero 71. Per la statunitense, invece, undici passi in avanti e classifica attestata alla 58esima piazza.

Classifica WTA delle tenniste italiane

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti 8 0 Jasmine Paolini 4116 57 -1 Lucia Bronzetti 1068 85 +2 Elisabetta Cocciaretto 870 145 +4 Lucrezia Stefanini 484 165 +2 Nuria Brancaccio 433 232 +17 Tyra Caterina Grant 306 249 +3 Giorgia Pedone 293 254 +4 Camilla Rosatello 282 256 +3 Silvia Ambrosio 279 280 -2 Nicole Fossa Huergo 248 285 -2 Martina Trevisan 245 290 +1 Sara Errani 240 299 0 Aurora Zantedeschi 233

Come detto, Jasmine Paolini è ancora stabile all’ottava posizione mondiale. Lucia Bronzetti perde invece una piazza e si attesta al 57esimo posto WTA, mentre Elisabetta Cocciaretto ne guadagna due e sale al numero 85 al mondo. Tyra Caterina Grant, grazie ai quarti di finale raggiunti al W50 di Bistrita (Romania), sale di ben 17 posizioni e agguanta il best ranking di numero 232. Una menzione anche per Tatiana Pieri, che con il titolo al W35 di Bydgoszcz (Polonia) si lascia dietro cinquantasette gradini e conquista la 356esima poltrona mondiale.

Race per le WTA Finals di Riyadh

Posizione Race WTA Variazione Giocatrice Punti 1 0 Aryna Sabalenka 7610 2 0 Iga Swiatek 7103 3 0 Coco Gauff 4944 4 0 Madison Keys 4440 5 0 Mirra Andreeva 4059 6 0 Amanda Anisimova 3608 7 0 Elena Rybakina 3511 8 0 Jessica Pegula 3430 9 0 Jasmine Paolini 3396 10 +2 Ekaterina Alexandrova 2685 11 -1 Elina Svitolina 2596 12 -1 Clara Tauson 2544 13 0 Emma Navarro 2240 14 0 Belinda Bencic 2159 15 0 Liudmila Samsonova 1962 16 -1 Diana Shnaider 1941 17 -1 Elise Mertens 1835 18 -1 Jelena Ostapenko 1663 19 -1 Qinwen Zheng 1663 20 -1 Paula Badosa 1611

A differenza della classifica, la Race subisce un cambiamento tra le top 10, in cui fa irruzione Alexandrova che si attesta alla decima posizione. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sono già qualificate, mentre più dietro rincorrono le altre giocatrici tra cui Jasmine Paolini, la quale si trova a soli 34 punti dall’ottavo posto (e ultimo per qualificarsi alle WTA Finals di Riyadh) occupato attualmente da Jessica Pegula. Infine, torna a farsi vedere Shnaider, che sale di sette posizioni e si siede sulla 16esima poltrona nella Race.