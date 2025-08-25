Ranking

Classifica WTA: Alexandrova, best ranking e decima nella Race. Cirstea torna in top 100

Ekaterina sale al n°12 nel ranking, Shnaider rientra nelle prime 20. Balzo in avanti per Cirstea, Li, Vekic, Bouzkova e Parks. Crollano Noskova, Kessler, Potapova e Stearns. Paolini stabile, avanza Grant

By Andrea Binotto
6 Min Read
Ekaterina Alexandrova - Monterrey 2025 (x @wta)
Ekaterina Alexandrova - Monterrey 2025 (x @wta)


La classifica WTA di lunedì 25 agosto. Vede l’italiana Jasmine Paolini stabile all’ottavo posto mondiale, che le ha regalato la settima testa di serie allo US Open. Più movimento, invece, fuori dalla top 10, con la classifica che si è aggiornata con i punti derivanti dagli eventi di Cleveland e Monterrey.

Classifica WTA aggiornata il 25 agosto

Classifica WTAVariazioneGiocatricePunti
10Aryna Sabalenka11225
20Coco Gauff7933
30Iga Swiatek7874
40Jessica Pegula4903
50Mirra Andreeva4733
60Madison Keys4699
70Qinwen Zheng4433
80Jasmine Paolini4116
90Amanda Anisimova3869
100Elena Rybakina3663
110Emma Navarro2960
12+2Ekaterina Alexandrova2916
13-1Karolina Muchova2838
14+1Clara Tauson2781
15-2Elina Svitolina2726
160Paula Badosa2564
17+5Diana Shnaider2476
18-1Daria Kasatkina2361
19-1Belinda Bencic2265
20-1Liudmila Samsonova2219
210Elise Mertens2129
22-2Beatriz Haddad Maia1921
23+1Victoria Mboko1834
24+1Naomi Osaka1779
25+1Veronika Kudermetova1763
26+1Jelena Ostapenko1720
27+1Sofia Kenin1708
28+1Marta Kostyuk1656
29+2Anna Kalinskaya1582
30+3Leylah Fernandez1564

I balzi più importanti riguardano Ekaterina Alexandrova e Diana Shnaider, rispettivamente finalista e vincitrice del torneo 500 di Monterrey. La prima guadagna due posizioni, attestandosi al numero 12 al mondo, suo best ranking. La campionessa, invece, scala cinque piazze, passando dalla numero 22 alla 17. Leylah Fernandez sale poi di tre caselle e torna alla trentesima posizione WTA. Anna Kalinskaya avanza di due e si issa al numero 29 al mondo. Salgono di una posizione anche Clara Tauson e Victoria Mboko, che agguantano il loro miglior piazzamento nel ranking: la danese al 14esimo posto, la canadese al 23esimo.

Crollano invece Linda Noskova, che perde terreno passando dalla poltrona numero 23 alla 32 WTA, Mccartney Kessler, che dalla 34 scivola alla 41, Anastasia Potapova (dalla 45 alla 53) e Peyton Stearns (dalla 47 alla 54). Dal lato opposto, Marie Bouzkova e Alycia Parks, semifinaliste a Monterrey, guadagnano rispettivamente nove e quindici posizioni, attestandosi la ceca al numero 44 WTA e la statunitense al numero 56 mondiale. Le croate Donna Vekic e Antonia Ruzic avanzano rispettivamente di sei e venti posizioni, entrando la prima in top 50 e la seconda in top 70 per la prima volta. Molto bene anche le prime due classificate al 250 di Cleveland: Sorana Cirstea e Ann Li. La romena ha vinto il titolo partendo dalle qualificazioni e scala così quarantuno gradini, tornando ampiamente tra le prime 100 al mondo, alla posizione numero 71. Per la statunitense, invece, undici passi in avanti e classifica attestata alla 58esima piazza.

Classifica WTA delle tenniste italiane

Classifica WTAVariazioneGiocatricePunti
80Jasmine Paolini4116
57-1Lucia Bronzetti1068
85+2Elisabetta Cocciaretto870
145+4Lucrezia Stefanini484
165+2Nuria Brancaccio433
232+17Tyra Caterina Grant306
249+3Giorgia Pedone293
254+4Camilla Rosatello282
256+3Silvia Ambrosio279
280-2Nicole Fossa Huergo248
285-2Martina Trevisan245
290+1Sara Errani240
2990Aurora Zantedeschi233

Come detto, Jasmine Paolini è ancora stabile all’ottava posizione mondiale. Lucia Bronzetti perde invece una piazza e si attesta al 57esimo posto WTA, mentre Elisabetta Cocciaretto ne guadagna due e sale al numero 85 al mondo. Tyra Caterina Grant, grazie ai quarti di finale raggiunti al W50 di Bistrita (Romania), sale di ben 17 posizioni e agguanta il best ranking di numero 232. Una menzione anche per Tatiana Pieri, che con il titolo al W35 di Bydgoszcz (Polonia) si lascia dietro cinquantasette gradini e conquista la 356esima poltrona mondiale.

Race per le WTA Finals di Riyadh

Posizione Race WTAVariazioneGiocatricePunti
10Aryna Sabalenka7610
20Iga Swiatek7103
30Coco Gauff4944
40Madison Keys4440
50Mirra Andreeva4059
60Amanda Anisimova3608
70Elena Rybakina3511
80Jessica Pegula3430
90Jasmine Paolini3396
10+2Ekaterina Alexandrova2685
11-1Elina Svitolina2596
12-1Clara Tauson2544
130Emma Navarro2240
140Belinda Bencic2159
150Liudmila Samsonova1962
16-1Diana Shnaider1941
17-1Elise Mertens1835
18-1Jelena Ostapenko1663
19-1Qinwen Zheng1663
20-1Paula Badosa1611

A differenza della classifica, la Race subisce un cambiamento tra le top 10, in cui fa irruzione Alexandrova che si attesta alla decima posizione. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sono già qualificate, mentre più dietro rincorrono le altre giocatrici tra cui Jasmine Paolini, la quale si trova a soli 34 punti dall’ottavo posto (e ultimo per qualificarsi alle WTA Finals di Riyadh) occupato attualmente da Jessica Pegula. Infine, torna a farsi vedere Shnaider, che sale di sette posizioni e si siede sulla 16esima poltrona nella Race.

