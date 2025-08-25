Classifica WTA: Alexandrova, best ranking e decima nella Race. Cirstea torna in top 100

La classifica WTA di lunedì 25 agosto. Vede l’italiana Jasmine Paolini stabile all’ottavo posto mondiale, che le ha regalato la settima testa di serie allo US Open. Più movimento, invece, fuori dalla top 10, con la classifica che si è aggiornata con i punti derivanti dagli eventi di Cleveland e Monterrey.
Classifica WTA aggiornata il 25 agosto
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|11225
|2
|0
|Coco Gauff
|7933
|3
|0
|Iga Swiatek
|7874
|4
|0
|Jessica Pegula
|4903
|5
|0
|Mirra Andreeva
|4733
|6
|0
|Madison Keys
|4699
|7
|0
|Qinwen Zheng
|4433
|8
|0
|Jasmine Paolini
|4116
|9
|0
|Amanda Anisimova
|3869
|10
|0
|Elena Rybakina
|3663
|11
|0
|Emma Navarro
|2960
|12
|+2
|Ekaterina Alexandrova
|2916
|13
|-1
|Karolina Muchova
|2838
|14
|+1
|Clara Tauson
|2781
|15
|-2
|Elina Svitolina
|2726
|16
|0
|Paula Badosa
|2564
|17
|+5
|Diana Shnaider
|2476
|18
|-1
|Daria Kasatkina
|2361
|19
|-1
|Belinda Bencic
|2265
|20
|-1
|Liudmila Samsonova
|2219
|21
|0
|Elise Mertens
|2129
|22
|-2
|Beatriz Haddad Maia
|1921
|23
|+1
|Victoria Mboko
|1834
|24
|+1
|Naomi Osaka
|1779
|25
|+1
|Veronika Kudermetova
|1763
|26
|+1
|Jelena Ostapenko
|1720
|27
|+1
|Sofia Kenin
|1708
|28
|+1
|Marta Kostyuk
|1656
|29
|+2
|Anna Kalinskaya
|1582
|30
|+3
|Leylah Fernandez
|1564
I balzi più importanti riguardano Ekaterina Alexandrova e Diana Shnaider, rispettivamente finalista e vincitrice del torneo 500 di Monterrey. La prima guadagna due posizioni, attestandosi al numero 12 al mondo, suo best ranking. La campionessa, invece, scala cinque piazze, passando dalla numero 22 alla 17. Leylah Fernandez sale poi di tre caselle e torna alla trentesima posizione WTA. Anna Kalinskaya avanza di due e si issa al numero 29 al mondo. Salgono di una posizione anche Clara Tauson e Victoria Mboko, che agguantano il loro miglior piazzamento nel ranking: la danese al 14esimo posto, la canadese al 23esimo.
Crollano invece Linda Noskova, che perde terreno passando dalla poltrona numero 23 alla 32 WTA, Mccartney Kessler, che dalla 34 scivola alla 41, Anastasia Potapova (dalla 45 alla 53) e Peyton Stearns (dalla 47 alla 54). Dal lato opposto, Marie Bouzkova e Alycia Parks, semifinaliste a Monterrey, guadagnano rispettivamente nove e quindici posizioni, attestandosi la ceca al numero 44 WTA e la statunitense al numero 56 mondiale. Le croate Donna Vekic e Antonia Ruzic avanzano rispettivamente di sei e venti posizioni, entrando la prima in top 50 e la seconda in top 70 per la prima volta. Molto bene anche le prime due classificate al 250 di Cleveland: Sorana Cirstea e Ann Li. La romena ha vinto il titolo partendo dalle qualificazioni e scala così quarantuno gradini, tornando ampiamente tra le prime 100 al mondo, alla posizione numero 71. Per la statunitense, invece, undici passi in avanti e classifica attestata alla 58esima piazza.
Classifica WTA delle tenniste italiane
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Punti
|8
|0
|Jasmine Paolini
|4116
|57
|-1
|Lucia Bronzetti
|1068
|85
|+2
|Elisabetta Cocciaretto
|870
|145
|+4
|Lucrezia Stefanini
|484
|165
|+2
|Nuria Brancaccio
|433
|232
|+17
|Tyra Caterina Grant
|306
|249
|+3
|Giorgia Pedone
|293
|254
|+4
|Camilla Rosatello
|282
|256
|+3
|Silvia Ambrosio
|279
|280
|-2
|Nicole Fossa Huergo
|248
|285
|-2
|Martina Trevisan
|245
|290
|+1
|Sara Errani
|240
|299
|0
|Aurora Zantedeschi
|233
Come detto, Jasmine Paolini è ancora stabile all’ottava posizione mondiale. Lucia Bronzetti perde invece una piazza e si attesta al 57esimo posto WTA, mentre Elisabetta Cocciaretto ne guadagna due e sale al numero 85 al mondo. Tyra Caterina Grant, grazie ai quarti di finale raggiunti al W50 di Bistrita (Romania), sale di ben 17 posizioni e agguanta il best ranking di numero 232. Una menzione anche per Tatiana Pieri, che con il titolo al W35 di Bydgoszcz (Polonia) si lascia dietro cinquantasette gradini e conquista la 356esima poltrona mondiale.
Race per le WTA Finals di Riyadh
|Posizione Race WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|7610
|2
|0
|Iga Swiatek
|7103
|3
|0
|Coco Gauff
|4944
|4
|0
|Madison Keys
|4440
|5
|0
|Mirra Andreeva
|4059
|6
|0
|Amanda Anisimova
|3608
|7
|0
|Elena Rybakina
|3511
|8
|0
|Jessica Pegula
|3430
|9
|0
|Jasmine Paolini
|3396
|10
|+2
|Ekaterina Alexandrova
|2685
|11
|-1
|Elina Svitolina
|2596
|12
|-1
|Clara Tauson
|2544
|13
|0
|Emma Navarro
|2240
|14
|0
|Belinda Bencic
|2159
|15
|0
|Liudmila Samsonova
|1962
|16
|-1
|Diana Shnaider
|1941
|17
|-1
|Elise Mertens
|1835
|18
|-1
|Jelena Ostapenko
|1663
|19
|-1
|Qinwen Zheng
|1663
|20
|-1
|Paula Badosa
|1611
A differenza della classifica, la Race subisce un cambiamento tra le top 10, in cui fa irruzione Alexandrova che si attesta alla decima posizione. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sono già qualificate, mentre più dietro rincorrono le altre giocatrici tra cui Jasmine Paolini, la quale si trova a soli 34 punti dall’ottavo posto (e ultimo per qualificarsi alle WTA Finals di Riyadh) occupato attualmente da Jessica Pegula. Infine, torna a farsi vedere Shnaider, che sale di sette posizioni e si siede sulla 16esima poltrona nella Race.