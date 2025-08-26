US Open: Anisimova, Kostyuk e Haddad Maia, teste di serie con vista sul secondo turno

La terza giornata dello US Open si è aperta con un programma ricco di incontri femminili di primo turno, in cui non sono mancate conferme e battaglie serrate. Vediamo come sono andati i primi match di giornata.

[27] M. Kostyuk b. K. Boulter 6-4 6-4

Marta Kostyuk, testa di serie numero 27, ha superato in due set la britannica Katie Boulter con il punteggio di 6-4 6-4. Un risultato che può sembrare netto, ma che in realtà ha vissuto diversi momenti di tensione e scambi serrati. Soprattutto nel secondo parziale, quando Boulter è stata costretta ad annullare ben cinque match point prima di arrendersi: nell’ultimo turno di servizio non è riuscita a recuperare il break di svantaggio, lasciando via libera all’ucraina verso la vittoria.

M. Joint b. V.J. Kasintseva 6-4 7-6(6)

Tirata la sfida tra Maya Joint e la giovane andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. L’australiana si è imposta 6-4 7-6(6) al termine di un secondo set incredibile: Kasintseva era volata sul 4-0, ma ha poi subito la rimonta dell’avversaria, capace di riportare il parziale in equilibrio e trascinarlo fino al tie-break. Qui l’australiana ha mantenuto i nervi saldi e si è imposta al primo match point disponibile, conquistando una vittoria di carattere che la proietta al secondo turno.

S. Lamens b. V. Glozman 6-4 6-2

L’olandese Suzan Lamens (n. 66 WTA) ha eliminato la wild card americana Vivian Glozman (n. 902 WTA) con il punteggio di 6-4 6-2, in un incontro più combattuto di quanto non dica lo score finale. Nel primo set l’olandese sembrava avviata a una chiusura rapida: avanti 5-1 grazie a due break di vantaggio, ha però concesso spazio alla reazione dell’avversaria, che ha ridotto le distanze fino al 5-4. Lamens ha comunque mantenuto i nervi saldi e ha chiuso 6-4 in quaranta minuti.

Anche nel secondo parziale lo spartito è stato simile: avanti 4-1, Lamens ha ceduto il servizio in un game molto lottato, con Glozman capace di sfruttare la quinta palla break a disposizione. Ma la rimonta è durata poco: l’americana ha subito restituito il break e Lamens ha potuto archiviare l’incontro 6-2, staccando il pass per il secondo turno. Lamens prosegue così il suo percorso e si guadagna così il secondo turno dove la attende la sfida più dura possibile: la numero due del mondo Iga Swiatek.

[18] B. Haddad Maia b S. Kartal 6-3 1-6 6-1

La brasiliana Beatriz Haddad Maia ha superato la britannica Sonay Kartal con il punteggio di 6‑3 1‑6 6‑1. Il match è stato segnato da fasi altalenanti e una tensione crescente. Haddad Maia si è aggiudicata con autorità il primo set, ma Kartal ha trovato vigore nel secondo, annullando lo svantaggio e imponendosi con un netto 6‑1. Nonostante la tenacia di Kartal con un ultimo tentativo di rimonta, Haddad Maia è riuscita a imporre nuovamente il suo ritmo, ottenendo un contro break decisivo che l’ha condotta a chiudere il parziale per 6‑1.

Gli altri match

Tra gli altri risultati spicca il buon incontro tra Lois Boisson e Viktorija Golubic. La ragazza svizzera passa il primo turno e al suo dodicesimo US Open centra finalmente la prima … vittoria nel main draw. Le cede il passo la francese: dopo l’equa divisione dei primi due set, Boisson parte al servizio nel parziale decisivo ma non concretizza tre palle-game, mentre Golubic la sfida all’affondo con dei colpi in chop senza peso.

L’atleta francese non governa benissimo la situazione e le sue bordate in rete alzano le quotazioni dell’esperta elvetica, che sospinge la rivale a fondocampo e mette a segno il suo rovescio coperto estremamente elegante. È il suo momento migliore, che le frutta il break in apertura e le consente di esprimere il repertorio di professoressa di tennis, che comprende anche una splendida mezza volata di rovescio; la giovane francese si spinge più di una volta a rete e trova comunque il punto dell’1-2.

Al cambio di campo Lois chiede un intervento medico per qualche sofferenza legata al caldo, ma si riprende subito; il match però non cambia direzione ed è semmai Golubic a ottenere un altro break e a chiudere con il punteggio di 3-6 7-6(3) 6-2. Per la confederata il secondo turno è una sfida con la potente brasiliana Haddad Maya, testa di serie numero 18.

Jaqueline Cristian infligge un severo 6-2 6-0 a Danielle Collins; la trentunenne americana, dopo la semifinale di Strasburgo ha raccolto risultati più da figurante che da protagonista. Danielle ha tenuto con comodo il turno di servizio che l’ha portata sul 2-1 e ha poi subito un parziale mortificante di 11-0 durante il quale ha vissuto l’unico sussulto agonistico portandosi sullo 0-40 nel secondo game del secondo set; lasciatasi sfuggire il game del contro-break, l’americana non ha dato più segnali tennisticamente rilevanti, cedendo undici degli ultimi tredici punti. Anche per la ventisettenne rumena si tratta della prima vittoria nel main draw del torneo e della possibilità di giocarsi il terzo turno con Kruger o Kenin.

Amanda Anisimova onora l’ottava testa di serie a lei assegnata eliminando senza preoccupazioni l’australiana Kimberly Birrell con lo score di 6-3 6-2; in generale non una prestazione di grande rilievo per la finalista di Wimbledon, caratterizzata da 23 errori non forzati, ma Amanda è stata sempre in grado di controllare il match tenendo costantemente in soggezione l’avversaria con la sua maggiore potenza. Cinque doppi falli per la ventisettenne oceanica, che ottiene un break nel primo set ma ne subisce due per set; ad Anisimova ora il tabellone destina un’altra atleta australiana, l’insidiosa Maya Joint, diciannovenne già vincitrice quest’anno a Eastbourne.

(in collaborazione con Jenny Rosmini)