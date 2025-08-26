US Open LIVE, day 3: in campo Sinner-Kopriva. Arnaldi-Cerundolo 2-0, Musetti-Mpetshi Perricard 2-1

Via a Sinner-Kopriva
Inizia il match di Jannik Sinner, è lui ad aprire le danze al servizio
Sinner-Kopriva in campo
Sull’Arthur Ashe è il momento di Jannik Sinner e Vit Kopriva: i giocatori entrano in campo
Terzo set: Musetti
Musetti passa a condurre: vince il terzo set 6-4
Secondo set: Arnaldi
Molto bene Matteo Arnaldi che sale due set a zero contro Francisco Cerundolo: 6-2 il secondo set
Secondo set: Musetti
Bella reazione di Musetti che sfrutta un calo al servizio del francese e poi chiude con sicurezza in 29 minuti il secondo parziale: 6-3
Primo set: Mpetshi Perricard
Un primo set dominato dai servizi sull’Armstrong si decide al tiebreak: lo vince Mpetshi Perricard, sette punti a tre
Primo set: Arnaldi 6-3
Parte molto bene Matteo Arnaldi: è suo il primo set contro Francisco Cerundolo (6-3).
Al via Arnaldi e Musetti
Buongiorno amici di Ubitennis, eccoci pronti per vivere insieme la terza giornata dello US Open 2025, dedicata al completamento dei primi turni. Alle 17 si parte subito con Arnaldi-Cerundolo e Musetti-Mpetshi Perricard