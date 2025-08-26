US Open

US Open LIVE, day 3: in campo Sinner-Kopriva. Arnaldi-Cerundolo 2-0, Musetti-Mpetshi Perricard 2-1

3 min ago26/08/2025 19:11

Via a Sinner-Kopriva

Inizia il match di Jannik Sinner, è lui ad aprire le danze al servizio

13 min ago26/08/2025 19:01

Sinner-Kopriva in campo

Sull’Arthur Ashe è il momento di Jannik Sinner e Vit Kopriva: i giocatori entrano in campo

15 min ago26/08/2025 18:59

Terzo set: Musetti

Musetti passa a condurre: vince il terzo set 6-4

31 min ago26/08/2025 18:43

Secondo set: Arnaldi

Molto bene Matteo Arnaldi che sale due set a zero contro Francisco Cerundolo: 6-2 il secondo set

53 min ago26/08/2025 18:21

Secondo set: Musetti

Bella reazione di Musetti che sfrutta un calo al servizio del francese e poi chiude con sicurezza in 29 minuti il secondo parziale: 6-3

1 hr 21 min ago26/08/2025 17:53

Primo set: Mpetshi Perricard

Un primo set dominato dai servizi sull’Armstrong si decide al tiebreak: lo vince Mpetshi Perricard, sette punti a tre

1 hr 22 min ago26/08/2025 17:52

Primo set: Arnaldi 6-3

Parte molto bene Matteo Arnaldi: è suo il primo set contro Francisco Cerundolo (6-3).

2 hr 6 min ago26/08/2025 17:08

Al via Arnaldi e Musetti

Buongiorno amici di Ubitennis, eccoci pronti per vivere insieme la terza giornata dello US Open 2025, dedicata al completamento dei primi turni. Alle 17 si parte subito con Arnaldi-Cerundolo e Musetti-Mpetshi Perricard

Italiani in campo martedì 26 agosto: Arnaldi, Musetti, Sinner e Sonego. A che ora, quote e dove vederli

