LIVE Us Open Day 4, Djokovic-Svajda, primo set in corso. All’ora di cena Darderi

Gli aggiornamenti dello US Open. Quarta giornata con tre azzurri in campo

By Redazione
1 Min Read
An overall of Arthur Ashe Stadium during a men's singles match between Ben Shelton and Frances Tiafoe at the 2024 US Open on Friday, Aug. 30, 2024 in Flushing, NY. (David Nemec/USTA)


35 min ago27/08/2025 17:42

Djokovic-Svajda, primo set in corso

Inizia il match di secondo turno tra Djokovic e Svajda, con quest’ultimo al servizio per primo

1 hr 11 min ago27/08/2025 17:06

Alle 17.30 Djokovic-Svajda

Previsto alle 17.30 il primo match sull’Arthur Ashe, che vedrà in campo Djokovic contro l’americano Svajda

Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere la quarta giornata dello US Open 2025 in questo mercoledì 27 agosto. Il programma di oggi vede tre italiani in campo: Darderi-Spizzirri intorno alle 20.30, Paolini-Jovic e Alcaraz-Bellucci all’una di notte.

Italiani in campo mercoledì 27 agosto: Darderi, Bellucci, Paolini. A che ora, quote e dove vederli

