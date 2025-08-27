LIVE Us Open Day 4, Djokovic-Svajda, primo set in corso. All’ora di cena Darderi

Djokovic-Svajda, primo set in corso
Inizia il match di secondo turno tra Djokovic e Svajda, con quest’ultimo al servizio per primo
Alle 17.30 Djokovic-Svajda
Previsto alle 17.30 il primo match sull’Arthur Ashe, che vedrà in campo Djokovic contro l’americano Svajda
Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere la quarta giornata dello US Open 2025 in questo mercoledì 27 agosto. Il programma di oggi vede tre italiani in campo: Darderi-Spizzirri intorno alle 20.30, Paolini-Jovic e Alcaraz-Bellucci all’una di notte.