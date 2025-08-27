Italiani in campo mercoledì 27 agosto: Darderi, Bellucci, Paolini. A che ora, quote e dove vederli

La giornata di oggi allo US Open vede tre italiani impegnati nel secondo turno del tabellone principale. Tra match di cartello e sfide più equilibrate, sarà una tappa importante per valutare il percorso degli azzurri sul cemento di Flushing Meadows.

Mattia Bellucci: sfida proibitiva con Alcaraz

Il match più atteso è quello tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz, programmato all’01:00 italiana sul campo centrale, l’Arthur Ashe Stadium. Al debutto l’italiano ha approfittato del ritiro del cinese Shang, costretto a fermarsi al quarto set accedendo così per il secondo anno di fila al secondo turno dello US Open.

Ora però lo attende un compito molto più impegnativo contro lo spagnolo numero 2 del ranking ATP e primo della Race per le ATP Finals. Alcaraz ha esordito regolando in tre set lo statunitense Reilly Opelka, imponendosi con il suo tennis aggressivo e senza lasciare grandi margini all’avversario. Per Bellucci sarà soprattutto un’occasione di confronto con uno dei migliori giocatori al mondo.

Le quote parlano chiaro: su Lottomatica e Goldbet Alcaraz è quotato a 1.02 contro il 13 di Bellucci; su Bet365 i valori sono simili, ma l’azzurro è proposto addirittura a 19.

Jasmine Paolini: avanti con autorità

La numero uno d’Italia ha esordito con una prestazione solida contro l’australiana Destanee Aiava, regolata in due set senza troppi problemi. Paolini ha imposto il ritmo fin dall’inizio, confermando il buon momento di forma.

Oggi, sul Louis Armstrong Stadium sempre dalle 01:00 italiane, incontrerà la statunitense Iva Jovic, classe 2007 – già battuta questa stagione a Indian Wells, non senza qualche patema. Si tratta di una partita alla sua portata, ma che richiederà attenzione: la giovane avversaria al debutto ha superato la tennista bielorussa Aljaksandra Sasnovic, e potrebbe rappresentare un ostacolo più insidioso di quanto il ranking suggerisca con il pubblico di casa che infiammerà lo stadio.

Per il match di Paolini le quote la vedono favorita: Lottomatica e Goldbet la propongono a 1.33 contro il 3.25 di Jovic, mentre su Bet365 i valori sono simili, con l’azzurra a 1.33 e l’americana a 3.40.

Luciano Darderi contro Eliot Spizzirri

Al primo turno Luciano Darderi ha battuto l’australiano Rinky Hijikata in tre set, 6–2 6–1 6–2, chiudendo in poco meno di un’ora e mezza e concedendo appena cinque game. Un esordio convincente che sottolinea il momento di consolidamento del proprio percorso di crescita. Al secondo turno trova lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 127 ATP, con buone chance di spingersi oltre: l’incontro è programmato sul Court 12 come terzo match di giornata. L’italiano è considerato leggermente favorito, le quote di Golbet e Lottomatica lo danno a 1.57 contro il 2.42 dell’americano, valori praticamente identici a quelli proposti da Bet365.

Il quadro completo della giornata

Orario (Italia) Giocatore Avversario Campo 01:00 Mattia Bellucci Carlos Alcaraz Arthur Ashe 01:00 Jasmine Paolini Iva Jović Louis Armstrong Dalle 17:00 (terzo match) Luciano Darderi Eliot Spizzirri Campo 12

Lo US Open è visibile in chiaro su SuperTennis e su Sky, i match dei circuiti ATP e WTA sono disponibili in TV su Sky Sport e in streaming su NOW (con i tornei femminili visibili anche in chiaro su Supertennis).