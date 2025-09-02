US Open, forfait last minute di Vondrousova: Sabalenka in semifinale, Djokovic-Fritz alle 2

Salta purtroppo l’atteso quarto di finale tra la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la ceca Marketa Vondrousova; la campionessa di Wimbledon 2023 infatti ha deciso di ritirarsi prima ancora di scendere in campo. Di conseguenza, il quarto tra Novak Djokovi e Taylor Fritz è stato anticipato alle 20 locali, le 2 di notte in Italia.

Un vero peccato per la talentuosa e sfortunata tennista di Sokolov che, dopo la sorprendente vittoria a Londra in finale contro Ons Jabeur di due anni fa, con conquista della top ten e partecipazione alle WTA Finals di Cancun, ha visto la stagione seguente interrompersi proprio con la sconfitta al primo turno a Wimbledon per un problema al ginocchio. Marketa è ritornata a inizio 2025 dopo un intervento chirurgico e ha brillato nell’ultimo torneo prima di Church Road, a Berlino, dove ha alzato il trofeo contro Xinju Wang.

“Mi dispiace annunciare che devo ritirarmi prima del mio incontro dei quarti di finale a causa di un infortunio al ginocchio. Ho fatto del mio meglio per scendere in campo, ma durante il riscaldamento ho sentito di nuovo dolore al ginocchio e, dopo aver consultato il medico del torneo, ho deciso di non rischiare di aggravare l’infortunio. Apprezzo tutto il sostegno ricevuto in questo torneo e mi scuso con i tifosi che attendevano con ansia questo incontro. Ho trascorso dei momenti fantastici qui a New York e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo“ – il comunicato di Vondrousova attraverso i canali ufficiali dello US Open.

È proprio a New York però che la ventiseienne mancina stava riassaporando l’ebbrezza del tennis dei piani alti; speriamo che non ci siano ulteriori stop per lei e che possa terminare la stagione con ulteriori miglioramenti nel ranking. Dopo i quarti dello US Open per lei c’è in ogni caso il ritorno nella top 40.

https://twitter.com/usopen/status/1962988981101948940

Dopo la notizia del forfait della ceca, Sabalenka ha voluto mostrare la sua vicinanza a Vondrousova tramite una storia su Instagram: “Mi dispiace molto per Marketa dopo tutto ciò che ha attraversato. Stava giocando un tennis fantastico, so quanto male questo ritiro le possa fare. Prenditi cura di te Marketa, spero tu possa recuperare in fretta. Con affetto, Aryna“.