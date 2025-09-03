Sinner-Musetti, per l’undicesima volta due italiani ai quarti nello stesso Slam. Mai come nel 2025

Comunque andrà, sarà una giornata storica per il tennis italiano che per l’undicesima volta vedrà due italiani nei quarti di uno Slam, la prima con un derby a questo punto del tabellone. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno infatti da una parte all’altra della rete per un posto in semifinale allo US Open 2025, torneo già vinto dall’altoatesino nel 2024.

Per andare a vedere qual è stata la prima volta in cui due azzurri hanno raggiunto i quarti di finale in uno stesso Slam dobbiamo tornare al 1948, precisamente al Roland Garros con Gianni Cucelli e Marcello Del Bello sconfitti rispettivamente dal futuro vincitore Frank Parker e da Budge Patty.

Sempre al Roland Garros, nel 1956 furono Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo con quest’ultimo che riuscì ad accedere in semifinale, eliminato poi dallo stesso Lew Hoad che vinse contro Pietrangeli ai quarti e successivamente anche il torneo in finale con Sven Davidson. Nell’anno magico del 1960, quello che vide Nicola Pietrangeli trionfare al Roland Garros, a far compagnia al tennista nativo di Tunisi fu Orlando Sirola che però si arrese in semifinale al cileno Luis Ayala, scomparso lo scorso anno.

Dopo un’attesa di 13 anni, sempre al Roland Garros, furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ad entrare tra i migliori otto. Entrambi ebbero Nikola Pilic nel loro destino, un po’ come successe con Lew Hoad per Pietrangeli e Merlo nel 1956. L’ex tennista jugoslavo eliminò Bertolucci ai quarti e Panatta in semifinale, alzando bandiera bianca solamente davanti a Ilie Nastase che gli tolse la possibilità di vincere uno Slam mai ottenuto in carriera, né prima né dopo.

Se 13 anni sono parecchio tempo, figuriamoci i 49 che hanno separato il Roland Garros del 1973 dall’Australian Open 2022 quando Jannik Sinner e Matteo Berrettini arrivarono ai quarti. L’altoatesino perse contro Stefanos Tsitsipas mentre il tennista romano superò Gael Monfils prima di uscire con Rafa Nadal, futuro campione.

Nello stesso anno di nuovo Sinner e Berrettini ai quarti di uno Slam con uno spagnolo a trionfare: parliamo dello US Open conquistato da Alcaraz e che ha visto Jannik uscire proprio contro Carlitos ai quarti e Matteo nello stesso turno con il norvegese Casper Ruud. A Wimbledon 2024 ecco Jannik Sinner e Lorenzo Musetti capaci di raggiungere i quarti di finale insieme per la prima di successive tre volte. Nel torneo su erba più prestigioso del mondo, Sinner si arrese a Daniil Medvedev ai quarti mentre Musetti a Djokovic in semifinale.

I due azzurri, che si sfideranno ai quarti proprio in questa edizione dello US Open 2025, hanno condiviso il palco dei quarti anche nel 2025 al Roland Garros quando Alcaraz eliminò prima Musetti in semifinale e poi Sinner in un’amarissima finale tra match point sprecati e il tie-break del quinto.

Ad intervallare tutto ciò c’è stato l’Australian Open, con il futuro campione Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti, ed il piemontese eliminato da Ben Shelton. L’attuale numero uno al mondo sconfisse invece Alex de Minaur, lo stesso Shelton e Alexander Zverev.

Prima dello US Open 2025, c’è da ricordare c’è stato anche il maestoso Wimbledon vinto da Sinner. Qui insieme a Jannik arrivò ai quarti anche Flavio Cobolli, capace di vincere un set contro Novak Dojokovic prima di arrendersi al quarto.

Di seguito, la tabella riassuntiva delle coppie di italiane ai quarti di finale Slam con tanto di piazzamenti finali.

Torneo e anno Tennista (piazzamento) Tennista (piazzamento) Roland Garros 1948 Gianni Cucelli (QF) Marcello Del Bello (QF) Roland Garros 1956 Nicola Pietrangeli (QF) Giuseppe Merlo (SF) Roland Garros 1960 Nicola Pietrangeli (Campione) Orlando Sirola (SF) Roland Garros 1973 Adriano Panatta (SF) Paolo Bertolucci (QF) Australian Open 2022 Jannik Sinner (QF) Matteo Berrettini (SF) US Open 2022 Jannik Sinner (QF) Matteo Berrettini (QF) Wimbledon 2024 Jannik Sinner (QF) Lorenzo Musetti (SF) Australian Open 2025 Jannik Sinner (Campione) Lorenzo Sonego (QF) Roland Garros 2025 Jannik Sinner (F) Lorenzo Musetti (SF) Wimbledon 2025 Jannik Sinner (Campione) Flavio Cobolli (QF) US Open 2025 (in corso) Jannik Sinner Lorenzo Musetti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono la coppia più frequente a raggiungere i quarti Slam (3 volte contro le 2 di Sinner/Berrettini)

