US Open, il programma di giovedì 4 settembre: in campo le semifinali femminili

Entrambi i match si disputeranno in sessione serale: grande attesa per la rivincita della finale della scorsa edizione tra Sabalenka e Pegula

By Jacopo Gadarco
2 Min Read
Jessica Pegula (sinistra) e Aryna Sabalenka (destra) - US Open 2024 (foto X @WTA)


Gli organizzatori dello US Open hanno pubblicato il prevedibile ordine di gioco per la giornata di giovedì 4 settembre, che sarà interamente dedicata alle semifinali del singolare femminile: il programma dell’Arthur Ashe inizierà alle ore 19 locali (l’una del mattino in Italia) con l’attesissima rivincita della finale della scorsa edizione, ovvero con il match tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la numero 4 Jessica Pegula (precedenti 7 a 2 in favore di Sabalenka, che ha vinto gli ultimi tre incontri senza perdere nemmeno un set).

https://twitter.com/SchedulesTennis/status/1963321030316892659

A seguire – quindi nel pieno della notte italiana – sarà il turno della seconda semifinale, che vedrà sfidarsi le vincenti dei match tra Iga Swiatek e Amanda Anisimova e tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. Ricordiamo che la finale del singolare femminile si disputerà sabato 6 settembre. Sul Louis Armstrong, invece, in programma gli ultimi quarti di finale del doppio maschile.

