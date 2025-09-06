Pronostici

US Open, pronostici: Sabalenka favorita, ma i precedenti dicono Anisimova. Altro match da tre set?

La statunitense ha vinto sei testa a testa su nove, tra cui l'ultimo a Wimbledon in semifinale. Aryna però naturalmente è la numero uno al mondo...

By Christian Attanasio
2 Min Read
Aryna Sabalenka - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)


È il giorno della finalissima dello US Open 2025 femminile che vedrà la campionessa in carica Aryna Sabalenka andare a caccia del suo quarto titolo Slam in carriera contro Amanda Anisimova, (ore 22 su SKY Sport Tennis e SuperTennis) finalista Wimbledon poco meno di 2 mesi fa che sogna di vincere davanti al suo pubblico il suo primo titolo Slam.

Le quote dei bookmakers indirizzano la partita dalla parte della tigre di Minsk, data a 1.48 contro i 2.60/2.75 in favore della tennista di Freehold. La classifica, l’esperienza a questi livelli e il doppio 6-0 incassato nella prima nonché ultima finale Slam da Anisimova a luglio 2025 sono tra i più banali ma reali motivi di queste quote.

Se uno però si sofferma sui precedenti può constatare come Amanda abbia battuto sei volte su nove la bielorussa, tra cui anche il testa a testa più recente a Wimbledon. In quel caso Anisimova vinse al terzo set dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Se la statunitense si sente così in fiducia come dice, allora non è da escludere che quantomeno possa prolungare il match contro la numero uno del mondo al terzo, scenario che viene dato a 2.20 contro l‘1.61 dei 2 set.

I pronostici di Ubitennis

Ecco a voi la tabella riassuntiva delle quote di GoldbetLottomatica e Bet365 della finale singolare femminile dello US Open 2025.

GoldbetLottomaticaBet365
A. Sabalenka – A. Anisimova1,46 – 2,751,46   2,751,48  2,75

