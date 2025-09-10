Italiani

Dopo Tsitsipas, anche Cobolli indossa la ’10’ del Genoa

Flavio Cobolli in visita al Park Tennis Club di Genova, omaggiato con la maglia del Grifone

By Pietro Sanò
1 Min Read
Flavio Cobolli – US Open 2025 (foto Manuela Davies/USTA)

Tornato da Flushing Meadows, dove ha raggiunto il terzo turno, per poi ritirarsi a causa di un problema fisico nel derby con Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli è rientrato nello Stivale, facendo tappa al Park Tennis Club di Genova. Qui, durante l’evento Pulsee, il tennista azzurro – con un noto passato nelle giovanili della Roma – è stato omaggiato dal Club rossoblu con la maglia del Grifone. Il Genoa FC, d’altronde, è già abituato ad avere a che fare con atleti del globo tennistico, dopo aver ospitato l’altr’anno un grandissimo sostenitore del Club: Stefanos Tsitsipas, che durante il match tra Genoa e Roma, scese in campo per tirare un rigore simbolico e salutare il pubblico del Ferraris.

