Dopo Tsitsipas, anche Cobolli indossa la ’10’ del Genoa

Tornato da Flushing Meadows, dove ha raggiunto il terzo turno, per poi ritirarsi a causa di un problema fisico nel derby con Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli è rientrato nello Stivale, facendo tappa al Park Tennis Club di Genova. Qui, durante l’evento Pulsee, il tennista azzurro – con un noto passato nelle giovanili della Roma – è stato omaggiato dal Club rossoblu con la maglia del Grifone. Il Genoa FC, d’altronde, è già abituato ad avere a che fare con atleti del globo tennistico, dopo aver ospitato l’altr’anno un grandissimo sostenitore del Club: Stefanos Tsitsipas, che durante il match tra Genoa e Roma, scese in campo per tirare un rigore simbolico e salutare il pubblico del Ferraris.