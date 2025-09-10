Tornato da Flushing Meadows, dove ha raggiunto il terzo turno, per poi ritirarsi a causa di un problema fisico nel derby con Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli è rientrato nello Stivale, facendo tappa al Park Tennis Club di Genova. Qui, durante l’evento Pulsee, il tennista azzurro – con un noto passato nelle giovanili della Roma – è stato omaggiato dal Club rossoblu con la maglia del Grifone. Il Genoa FC, d’altronde, è già abituato ad avere a che fare con atleti del globo tennistico, dopo aver ospitato l’altr’anno un grandissimo sostenitore del Club: Stefanos Tsitsipas, che durante il match tra Genoa e Roma, scese in campo per tirare un rigore simbolico e salutare il pubblico del Ferraris.
Dopo Tsitsipas, anche Cobolli indossa la ’10’ del Genoa
Flavio Cobolli in visita al Park Tennis Club di Genova, omaggiato con la maglia del Grifone
Leave a comment