Venus Williams si sposa a Ischia (e Serena sarà la sua style-planner)

Il fidanzamento della ex campionessa Venus Williams con l’attore e produttore italiano di origini danesi Andrea Preti procede per il meglio e si avvicina al passo dei fiori d’arancio: la data fatidica è il 19 di settembre e il luogo stabilito è l’isola di Ischia, più precisamente all’Hotel Faro di Punta Imperatore, a strapiombo sul mare e con una splendida vista sul Golfo di Napoli

Per l’occasione il legame con la sorella Serena si conferma fortissimo; la vincitrice di 23 titoli-Slam parla con People e rivela in merito a come sia stata coinvolta nei preparativi del giorno più bello per la sorella maggiore, che la considera un punto di riferimento in materia di moda e di bellezza.

“Parliamo tutti i giorni” – dice Serena, che ha appena lanciato insieme con Venus il podcast Stockton Street – “perché abbiamo molte cose che bollono in pentola, o forse dovrei dire che lei sta pianificando molte cose, e di queste stiamo parlando”. Serena non parla esplicitamente riguardo a cosa si stia pianificando e preferisce raccontare di come Venus la stia assillando per questioni di styling.

“Mi ha chiesto” – dice la sorella più giovane – “in merito a ben 14 tipi di pettinatura! Mi ha inviato le proposte e io mi sono messa al computer. In trenta minuti gli ho reinviato il PDF con la proposta giusta abbinata all’abito. Io sono un po’ la planner, quella che sistema le cose”. Anche Venus ha parlato a People riguardo al loro podcast e a come “condividiamo le nostre vite piene di appuntamenti”.