Serena e Venus Williams lanciano insieme un nuovo podcast

Serena e Venus Williams di nuovo in coppia. Dopo una vita passata fianco a fianco, con tanto di tre ori olimpici e quattordici Slam conquistati in doppio una accanto all’altra, le due sorelle più famose del tennis hanno deciso di aprire un podcast assieme. Il nome: “Stockton Street’, ovvero l’indirizzo della casa a Compton, in California, nella quale sono cresciute.

Gli episodi verranno pubblicati su X e ne uscirà uno ogni due settimane. La prima puntata verrà rilasciata mercoledì 17 settembre e, come riportato da ‘Associated Press’, l’ambientazione in cui è stata girata è a dir poco iconica: l’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale dello US Open – e lo stadio da tennis più grande al mondo – nel quale Serena ha vinto sei titoli di singolare e Venus due. Inoltre, in doppio le due hanno alzato il trofeo del Major newyorchese altre due volte una a fianco all’altra.

“Serena mi ha fatto un discorso, è la mia allenatrice a distanza”, aveva rivelato poche settimane fa Venus in occasione proprio dell’ultimo Major stagionale, nel quale ha perso al primo turno del singolare in tre set da Karolina Muchova, mentre nel doppio si è arresa solamente ai quarti in coppia con Leylah Fernandez. Se la 45enne statunitense è ancora ufficialmente una tennista professionista – nonostante partecipi a pochi eventi -, la sorella più giovane (43 anni, tra poco 44) ha detto addio alla carriera da tennista pro nel 2022. Ma non si è affatto allontanata dai riflettori. Il Super Bowl, il Met Gala insieme a Venus, l’omaggio a Maria Sharapova alla Hall Of Fame di Newport e nel mentre anche qualche palleggio con la sorella ricordando i vecchi tempi. E chissà di quante altre avventure verremo a conoscenza ascoltando il loro nuovo podcast. Meglio rimanere sintonizzati.