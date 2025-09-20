BJK Cup Finals, USA-Gran Bretagna 1-0: Navarro rimonta Kartal

La seconda semifinale, che eleggerà l’avversaria dell’Italia in finale, vede partire meglio le favorite statunitensi, grazie alla vittoria in rimonta di Emma Navarro su Sonay Kartal.

[USA] E. Navarro b. [GBR] S. Kartal 3-6 6-4 6-3

Parte con il piede giusto la britannica, subito aggressiva in risposta e abile ad approfittare delle incertezze iniziali della statunitense. Il break arriva già in apertura e consente a Kartal di portarsi avanti nel punteggio. Navarro, dal canto suo, fatica a entrare in partita: il servizio non le dà la necessaria copertura e il ritmo da fondo non è quello dei giorni migliori. Dopo appena cinque giochi, il punteggio recita 4-1 per Sonay. Quando tutto sembra girare a favore della londinese, arriva però la reazione di Navarro. La numero 18 WTA alza l’intensità degli scambi, trova più profondità con il dritto e piazza due game consecutivi, accorciando le distanze e riportandosi sotto nel punteggio. Il break del 4-3 riapre il set e cambia l’inerzia, almeno momentaneamente.

Ma Kartal non trema. Forte di una risposta profonda e aggressiva, la britannica spezza il momento positivo dell’avversaria, torna a comandare gli scambi e ritrova la solidità al servizio che l’aveva accompagnata nei primi game. Il primo set si chiude così nelle mani della padrona di casa, più concreta nei momenti decisivi e perfetta nel contenere l’ondata di ritorno dell’americana.

Nel secondo set cambia lo spartito e Navarro prende il comando delle operazioni, alzando il livello del proprio tennis sin dai primi game. La statunitense parte con maggiore convinzione, trovando buone soluzioni in uscita dal servizio e spingendo con più continuità da fondo. Nonostante una fase centrale piuttosto equilibrata, con Kartal capace di restare agganciata nel punteggio, è proprio Navarro a spezzare l’equilibrio nei momenti decisivi, grazie a una ritrovata efficienza al servizio e a una gestione più lucida degli scambi lunghi, chiudendo così il parziale e rimandando il verdetto al terzo.

Nel set decisivo Navarro prende il largo e domina la scena, firmando un parziale senza storia che le consente di avere la meglio su Kartal e regalare il primo punto agli Stati Uniti in questa semifinale di Billie Jean King Cup. La statunitense alza ulteriormente il livello, mentre la britannica fatica a tenere il passo sia negli scambi prolungati sia nei turni di battuta. Il match si chiude con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 in favore di Emma Navarro, protagonista di una rimonta convincente che ribalta l’inerzia e porta avanti il Team USA.