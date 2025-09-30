ATP Shanghai, il programma di mercoledì 1° ottobre: Berrettini e altri tre azzurri in campo

No, neanche la prossima settimana vedremo una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dal momento che lo spagnolo ha rinunciato al Masters 1000 di Shanghai in partenza mercoledì 1° ottobre. Il suo posto nella prima riga in alto del tabellone è stato preso da Corentin Moutet, diventato 33° del seeding. Nonostante la delusione (anche se, probabilmente, non di tutti i tennisti, tra cui Tien e Kecmanovic sorteggiati sulle righe tre e quattro, e lo stesso Corentin, che dopo Cilic al primo turno avrebbe avuto Djokovic), andiamo a vedere il programma della prima giornata del Rolex Shanghai Masters.

Visto che le 32 teste di serie sono accoppiate a un bye, non ci si aspettano incontri di grande richiamo, ma in realtà qualcosa di interessante c’è, a partire dai quattro azzurri impegnati. Quando in Italia saranno le 6.30 del mattino, sul campo 3 scenderanno in campo Luca Nardi e Sebastian Ofner. L’austriaco, entrato con ranking protetto, ha sconfitto Luca in entrambi i precedenti, a livello Challenger.

Stessa ora posto diverso (campo 4), Mattia Bellucci opposto ad Adam Walton. Si sono già affrontati una volta, l’anno scorso nelle quali di Atlanta, e Mattia ha vinto in tre set.

Secondo match sullo Stadio per Matteo Berrettini. Dall’altra parte delle rete ci sarà Adrian Mannarino, che lo ha battuto all’Australian Open nel 2018 quando il nostro era ancora fuori dai primi 100.

Quarto e ultimo incontro sul Grandstand per Lorenzo Sonego contro il qualificato Yannick Hanfmann. 2-0 i precedenti per l’azzurro contro il tedesco. Da segnalare un potenzialmente interessante Wawrinka-Marozsan, quarti a entrare nello Stadio.

M.S.