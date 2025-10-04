ATP Shanghai LIVE, Sinner inizia la difesa del titolo contro Altmaier

Tre giorni dopo la vittoria nell’ATP 500 di Pechino torna in campo Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, campione in carica del Rolex Shanghai Master, inizierà la difesa del titolo alle 12.30 italiane contro Daniel Altmaier. 1-1 i precedenti, con il tedesco vincitore nell’ultimo al Roland Garros 2023 dopo più di 5 ore in quella che rimane l’ultima sconfitta Slam prima della seconda settimana per l’azzurro. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.
Sinner e Altmaier in campo
Ore 18.30 a Shanghai e inizia la sessione serale nella Qizhong Forest Sports City Arena